Szikrázó színházi együttlét

Filmek és konferencia

A szervezők igyekeznek kihasználni, hogy a Színház-és Filmművészeti Egyetem filmes képzés is nyújt, ezért filmes programok is helyet kapnak a programban. Ezt a fesztivál projektet Enyedi Ildikó filmrendező, egyetemi tanár vezeti. A rendezvény keretében díjnyertes vizsgafilmeket vetítenek az Urániában, lesz közöttük dokumentumfilm, és rövidfilm is. Rendeznek konferenciát is is, ahol a magyar nyelvű színművészeti egyetemek oktatói vesznek részt. Az SZFE Nádasdy termében pedig a Magyar Képzőművészeti Egyetem látványtervező növendékeinek a munkáiból nyílik kiállítás.