Értelmetlen vita

A csepeli-soroksári választókerületi országgyűlési jelölt-állítási vita az egyszeri bírót juttatja eszembe, aki külön-külön meghallgatta a két nézeteltérésbe keveredett embert, és mindkettőnek igazat adott. Ekkor közbeszólt a kisbíró, hogy mindkettőnek nem lehet igaza. Neked is igazad van, mondta erre a bíró. Esetünkben annyiban igaza van az MSZP-nek, hogy a DK-val való egyeztetés szerint ebben a választókerületben a szocialisták állíthatnak képviselőjelöltet, de igaza van az Együttnek is, mert ragaszkodik Szabó Szabolcshoz, aki 2014-ben rezsicsökkentő Németh Szilárdot legyőzve jutott be a parlamentbe, és népszerű a körzetben. Hibás mind a DK, mind az MSZP, mert tudott dolog volt, hogy a csepeli-soroksári jelölés vitát válthat ki Juhászékkal, de ezt nem tisztázták előre. Az MSZP szeretné, ha Szabó közös jelöltként indulna, de emögött Juhász a Fidesszel való együttműködést feltételezi. Nem kellene a saját táboron belül is ellenséget keresni!

Juhász T. János