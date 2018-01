Putyin propagandáját fékezné az Unió

Az álhírek és a szándékos félretájékoztatás terjedését megakadályozó közös lépéseket sürgettek az Európai Parlament tagjai az EU-ba irányuló orosz propaganda hatásáról rendezett szerda délutáni plenáris vitában. A lengyel és a baltikumi képviselők különösen aktív részvételével lezajlott eszmecserén többen szorgalmazták, hogy az unió fordítson több pénzt és eszközt a nagy keleti szomszéd sikeres dezinformációs tevékenységének a megállítására és ellensúlyozására. A szélsőjobb és a szélsőbal viszonylag nagy számban szót kapott képviselői viszont azt a véleményüket hangoztatták, hogy az EU népszerűtlenségét nem lehet Oroszország nyakába varrni.

Az unió külügyi vezetése 2015. őszén hozott létre egy alig több mint tíz fős munkacsoportot az EU-ról szóló hamis és félrevezető orosz hírek leleplezésére és a tényszerű tájékoztatás előmozdítására. Az alakulat elsősorban a volt szovjet tagköztársaságokban igyekszik ellensúlyozni a Kreml támogatásával terjesztett propagandát. De az orosz hírhamisításnak az EU polgárai is áldozatául esnek, ahogyan ez bizonyítást nyert a Brexitről szóló szavazás idején, és több más európai választási kampányban.

A parlamenti vita szónokai azt kérték az Európai Bizottságtól, hogy költsön nagyságrendekkel többet a munkacsoportra, amely — egy néppárti képviselő szerint — a Kreml külföldi kommunikációra fordított 1 milliárd eurónyi költségvetésével szemben, csak 1 millióból gazdálkodik. Többen felszólították a brüsszeli testületet, hogy támogassa anyagilag is a hamis hírekkel szemben egyedül hatásosnak bizonyuló független és tényszerű újságírást. A képviselők felvetették, hogy szükség lenne a médiatulajdonlás és a politikai pártok finanszírozásának az átláthatóságát előíró közösségi szabályokra is, mivel Oroszország ezeken a csatornákon keresztül is igyekszik befolyást szerezni az EU-ban.

Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője hozzászólásában felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon a kormány és a közmédia a hamis orosz hírek legfőbb fogyasztója és terjesztője.

Julian King, az Európai Bizottság biztonsági unióért felelős tagja emlékeztetett rá, hogy Brüsszelben a napokban jött létre egy magas szintű munkacsoport, amely márciusban készít jelentést arról, hogy miként lehet felvenni a harcot a hamis hírekkel szemben. Az Európai Bizottság pedig áprilisban tesz átfogó javaslatokat az online félretájékoztatás és a hírhamisítás elleni közösségi szintű lépésekre.

Halmai Katalin (Brüsszel)