Netanjahu nagyon bízik Trump ígéretében

„Az én optimista értékelésem szerint az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe költöztetése gyorsabban fog megtörténni, mint ahogy azt gondolják, megítélésem szerint egy éven belül”, mondta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerdán. Nem tudni mire alapozza feltételezését, hiszen a Fehér Ház több tisztségviselője, maga Rex Tillerson külügyminiszter is úgy vélekedett, hogy a költöztetés 3-4 évet is igénybe vehet, biztonsági és egyéb szempontok miatt. Donald Trump 2017 december 6-án ismerte el Jeruzsálemet a zsidó állam fővárosának és jelentette be az amerikai nagykövetség átköltöztetését Tel-Avivból.