Ha kinn kezd, kinn is marad a medikus

Egyre többen kezdik meg diploma után a rezidensképzést, azaz a gyakorlat már nem igazolja, hogy az utolsó éves orvostanhallgatók rögtön tömegesen indulnának a határon túlra – így reagált cikkünkre Sipka Balázs, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke.

A Népszava hétfőn ismertette a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének kutatását, melyben a 2016/2017-es tanévben négy hazai orvosegyetem hallgatóit kérdezték arról, hogy terveznek-e külföldi munkavállalást. Erre az ötöd- és hatodéves hallgatók 38,2 százaléka felelt határozott igennel.

Sipka Balázs szerint míg korábban egy-egy évfolyam 30-40 százaléka kezdte el itthon a szakorvosi képzését, az elmúlt években a friss diplomásoknak már a 60-70 százaléka határozott így. Azaz szerinte a kormányzati ösztöndíj programoknak van érezhető hatása. Ugyanakkor azt is látni kell – tette hozzá –, hogy már hallgatóként sokan kiégnek az orvosegyetemeken. A gyakorlataik alatt sok olyan impulzus éri őket, ami miatt a külföldi munkavállalás mellett döntenek.

– Azokért még jobban kell aggódni, akik már a szakorvosi képzésben is külföldön vesznek részt – állította Sipka Balázs. – Nekik nagy valószínűséggel ott lesz egzisztenciájuk, ott születnek meg a gyerekeik. S ha mindez bekövetkezik, kicsi az esély arra, hogy visszajönnek. Az ő arányuk egy-egy végzett évfolyamból legalább tíz százalék. A Magyar Rezidens Szövetség is jó ideje próbál tenni azért, hogy a régi reflexekkel működő hazai egészségügyben a fiatal orvosjelöltek is rátaláljanak a lehetőségekre. Ennek érdekében valamennyi egyetemi városban álláskínáló fórumokat, pályaorientációs napokat szervezünk.

D. A