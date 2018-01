A BKV-nak nem kellenek a Matolcsy-rokon buszai

Egyre nagyobb a nyomás a BKV-n, hogy átvegye a jegybankelnök unokatestvéréhez kötődő buszgyárban készült, messze nem hibátlan járműveket.

Hamarosan átadják az Ikarus Egyedi Autóbusz Gyártó Kft. (IEAG) első két csuklós buszát a Volánbusznak és a BKV-nak – értesült lapunk városházi és BKV-s forrásokból. Ez meglepő fordulat annak ismeretében, hogy a közlekedési vállalatnál eddig tartózkodtak a Modulo típusú járművek befogadásától annak műszaki hiányosságai miatt. A BKV korábban nem cáfolta lapunk információit, amelyek szerint több műszaki probléma is felmerült a járművekkel. A cég felügyelő-bizottsága pedig el is ismerte: éppen ezért írták elő, hogy független minőség-ellenőrző cég vizsgálja át a buszokat. A társaság még egy héttel ezelőtt is azt közölte lapunk érdeklődésére: „A BKV Zrt. természetesen csak a szerződésnek megfelelő, és a szükséges hatósági jóváhagyásokkal rendelkező, rendeltetésszerűen használható járműveket vesz át”.

Annak, hogy mindezek ellenére mégis gyors, a tervezettnél hónapokkal hamarabbi átadást terveznek, több oka is van a céghez közel álló forrásaink szerint. Egyfelől az, hogy a buszgyártásába invesztáló kormányközeli, befolyásos befektetők mielőbb pénzükhöz szeretnének jutni. A gyártó cég, az IEAG ügyvezetője Mészáros Csaba, akinek érdekeltsége is van a cégben, a többségi tulajdonos pedig Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére, Szemerey Tamáshoz köthető csehországi bejegyzésű Lugreda A. S. Nem mellékes az sem, hogy a fejlesztés és a gyártás költségeit a Magyar Külkereskedelmi Bank hitelezte, s a pénzintézetnek 45 százaléka Mészáros Lőrinc kezébe került tavaly nyáron. Mindemellett forrásaink szerint maga az átadás is a nyomásgyakorlás része lehet, hiszen attól kezdve már nehezebben visszakozhatna a BKV.

A Modulo 168d típusból a Volánbusz 180 darabot vásárol, de a BKV venné meg az első harmincat összesen 2,7 milliárd forintért. A fő problémát azt jelenti, hogy az eddig előállított csuklós busz nem egyezik meg a forgalomban már bizonyított, üzemképes, a BKV számára megfelelő prototípussal. A gyártásba kerülő modell 75 centivel rövidebb lenne, mint a prototípus, emiatt a "csuklónál" könnyebbé vált a busz, ami például a hirtelen fékezésnél balesetveszélyt, úgynevezett "bebicskázást" okozhat. További gondot okozhat az is: információink szerint a gyártó eddig még nem tudta dokumentumokkal igazolni, hogy a korábban beszerzett típusengedély módosítása a megkurtított verzióra is érvényes. A BKV megerősítette, hogy a csuklós buszok átvételét még nem kezdte meg, a szerződés szerint a szállítási határidő 2018 áprilisa. Ez már módosított dátum, mert az IEAG augusztusban 240 napos határidő hosszabbítást kapott, miután egy buszt sem volt képes leszállítani. Egy nappal a határidő előtt azonban mentőövet kapott a kormánytól: egy, a városi buszok tűzvédelmi berendezéseivel kapcsolatos kormányrendeletnek köszönhetően. Mivel fizikai képtelenség 30 buszt legyártani áprilisig, forrásaink szerint az első két jármű "látványátadása" után újabb határidő módosítást engedélyeznek az IEAG-nak.

Zsidai Péter