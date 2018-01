Nem követik Tállait a fideszes képviselők

Orbán Viktor javaslata ellenére a kormánypárti képviselők nem lobbiznak választókörzetük olcsóbb üzemanyagárai érdekében.

A benzinkutak közötti versenybe illetlenség lenne a politikának beleszólni – vélekedett kérdésünkre Riz Gábor fideszes parlamenti képviselő annak kapcsán, hogy a holtankoljak.hu által másfél hónapja rendelkezésünkre bocsátott adatsor tanúsága szerint a választókörzetébe tartozó Ózd Shell-kútján 22 forinttal olcsóbb volt a gázolaj az országos átlagnál, amivel e tekintetben a második-harmadik. Ózdon a kutak versenyeznek, aminek kedvező hatása a fogyasztóké – hangoztatta.

Annak kapcsán, hogy személyesen eljárt-e a díj csökkentése végett, úgy fogalmazott: „érdekes lenne, ha képviselőként erről helyben bármiféle szót emelnék”. Szerinte más a helyzet ott, ahol csak egy forgalmazó üzemel: akkor „meg lehet kérdezni, hogy ha máshol annyi, akkor ott miért ennyi”.

Nem tudni, Riz Gábor ezzel mire célzott. A benzinárbotrány lavináját Tállai András novemberi Facebook-bejegyzése indította el: a NAV-elnök, adóállamtitkár és fideszes egyéni képviselő azzal hencegett, hogy lakhelyén, Mezőkövesden eljárt a helyi Mol-kút árcsökkentése érdekében. Sikerét a holtankoljak.hu kimutatásai visszaigazolják. Ózdhoz hasonlóan ugyanakkor Matyóföld fővárosában is több ismert márka van jelen.

Hasonló kérdésekkel fordultunk Aradszki Andráshoz, az Érdet egyénileg képviselő kereszténydemokrata energiaügyi államtitkárhoz (amúgy a Mol volt jogászához) is. Ahhoz, hogy az érdi Mobil Petrol az átlagtól 18 forintos eltéréssel az országban a második legolcsóbbnak számított, az államtitkár gratulált. Hozzátette: más kérdés, hogy az egység miként számol el ezzel a tulajdonosai felé, „de az legyen az ő bajuk”. A sikeres körülmények vonzzák a szereplőket, ami a fogyasztók érdeke – véli. Eszerint tehát ő se „szólt le” némi árcsökkentés végett.

Megkeresésünkre reagált a legolcsóbb gázolajat mérő Mol-kútnak helyet adó Szolnok fideszes képviselője, Bene Ildikó, illetve a második-harmadik, nagytarcsai Avia kapcsán az úgyszintén kormánypárti Vécsey László is. Előbbi örül, és további csökkenést remél. Utóbbi szerint az üzemanyag-forgalmazók áraikat stratégiájuk szerint alakítják, és most ismer olcsóbbat is. Támogatja az üzemanyagok „optimális” árszintjét. A helyi olcsóság tehát szintén nem nekik tulajdonítható. Ajka képviselője, a jobbikos Rig Lajos büszke rá, hogy kimutatásunk szerint benzinben a legolcsóbbak, de ezt a piac hatásának tudja be, és elveti a különutas befolyásolás lehetőségét. Szerinte Tállai András – egy fegyveres testület vezetője – nyilatkozata felveti a befolyással üzérkedés lehetőségét. (Az LMP e tárgyú feljelentését az ügyészség azóta elutasította.)

A kormánypárti képviselők reakciói azért furák, mert Orbán Viktor novemberben követendő példának nevezte Tállai András tettét. Erre ráerősített a Miniszterelnökséget vezető Lázár János is. Aztán kissé puhult a központi álláspont. Részint – a Mol hathatós segítségével – máig nem derült ki, Tállai András pontosan mit tett. Másrészt a Fidesz már arra helyezi a hangsúlyt, hogy ilyenkor a képviselő nem kér, csak kérdez. Azóta több – esetenként kormánypárti – képviselő, illetve polgármester is megkérdezte a Molt. Ám az olajtársaság mindenkit „elhajt”.

Nehezebb dolgunk akadt az átlagnál kirívóan drágább helyek fideszes országgyűlési képviselőivel. Mivel az autópálya menti kutak magasabb árszintűek, a holtankoljak.hu alapján külön számba vettük az ilyen és az autópályától távol eső kutak legdrágábbjait. A képviselők zömét novemberben és most is hasztalan kerestük. Ellenben hosszas beszélgetéseket folytathattunk kollégáikkal. A kormánypártiak közül érdemi választ – még novemberben – egyedül Bencsik Jánostól kaptunk.

Az egykori energia-államtitkár a gázolajat 60 forinttal az átlag fölött mérő tatai Shell-kút kapcsán úgy fogalmazott: minden hasonló megkeresésre azt válaszolja, hogy lehetőségeit meghaladja egy szabadáras termék tarifájának módosítása. Megoldásként azt javasolja, hogy az autósok keressenek olcsóbb állomást: ilyet helyben is ismer. A zsámbéki Mol hasonló gázolajproblémájában érintettnek talált, fideszes Csenger-Zalán Zsolt arra emlékeztetett, hogy az autópálya menti kutak drágábbak.

Az autópályáktól távoli egységek közül a második legdrágábbnak számító nyírbátori magánkút kapcsán Simon Miklós arra emlékeztetett, hogy az Orbán-kormány alatt nőttek a bérek. További kilenc kormánypárti képviselő az elmúlt hónapok során nem talált alkalmat a válaszadásra.

A függetlenként kakukktojás Kész Zoltán számára, akit a 22 forintos eltéréssel a nem autópálya menti kutak közül a harmadik legdrágábbnak számító egyik veszprémi kapcsán kerestünk, Tállai András eljárása a szocializmust és a putyini Oroszország viszonyait idézi. Diktatúrákban szokás, hogy valaki kézi vezérléssel, szabályokon átgázolva biztosítja a „nép szeretetét”, valójában saját hatalmát. Ezért jól gondolják meg a magyar választók, hogy ilyen politikusokra és ilyen módon akarják-e rábízni az árszabályozást – fejtette ki. A holtankoljak.hu alapján azóta a megyeszékhely üzemanyag-tarifái a mezőkövesdiek alá kerültek, vagyis „az ellenzéki Veszprém e téren is jól tartja magát” – fűzte hozzá.

Marnitz István