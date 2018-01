"Politikai kinevezett" lehet az új amerikai nagykövetünk

A Fidesz-kormány várakozásai szerint lendületet adhat a magyar-amerikai kapcsolatoknak, hogy Washington újra nagykövetet készül Budapestre küldeni, méghozzá a befutó a republikánus kötődésű David Cornstein lehet - írja az első kézből információkhoz jutó, deklaráltan persze független Magyar Idők.

A Fehér Ház ezt hivatalosan még nem jelentette be, a jelöltre még egy szenátusi meghallgatás is vár. A mostani jelölésre közvetlenül azt követően kerülhet sor, hogy a napokban az amerikai fővárosban tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki politikai és energetikai kérdésekben is megállapodott a washingtoni partnerekkel - írja a lap.

A 79 esztendős David Cornstein ismert és dúsgazdag New York-i üzletember. Sikeres pályája során számos cégben, többek között a technológiai tőzsde, a Nasdaq fejlesztésében játszott vezető szerepet, de eredetileg egy nagy áruházakkal együttműködő ékszerkereskedelmi cég vezérigazgatója volt. Nevéhez fűződik a New York városának tulajdonában álló lóverseny fogadási cég felvirágoztatása is. Oda annak idején Rudi Giuliani volt New York-i polgármester nevezte ki a felügyelőbizottság elnökének. Giuliani mostanság Donald Trump egyik legszorosabb szövetségese és barátja, nem kizárt, hogy ő ajánlotta az elnök figyelmébe. Cornstein fontos tisztségeket tölt be az egyik legjelentősebb amerikai zsidó gyülekezetnek helyet adó Park East zsinagógában. Az üzletembernek nincs külpolitikai vagy diplomáciai tapasztalata, de ez nem számít, hiszen elődjei hosszú sorához hasonlóan ő is politikai kinevezett lenne.

Érdekesség: a nagyköveti poszt városmányosa 2015-ben adta el a Park Avenue-n lévő lakását, 9.15 millió dollárért.

Tavaly novemberben pedig a Long Islandon lévő Southamptonban lévő lakhelyétől vált meg 9.25 milliót kapott érte. Az utóbbiról itt egy egész fotógaléria megtekinthető.