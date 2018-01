Újabb elismerést kapott a Sziget

Ismét nemzetközi elismerést kapott a Sziget: a fesztivál szervezői szerdán késő este a European Festival Awards átadóján a Line-up of the year, vagyis a tavalyi év legjobb zenei felhozatala díját vehették át a Eurosonic fesztiválon a hollandiai Groningenben - tájékoztat az MTI.

Meglepetés, hogy ismét rangos díjat kaptunk, az pedig külön öröm, hogy a Sziget egyedülálló zenei sokszínűségét ismerték el - mondta a díj átvételekor Kádár Tamás a fesztivált szervező cég vezetője.

A Sziget sajtóközleményének tájékoztatása szerint a díj odaítélésekor nemcsak a fő zenekarok, a headlinerek számítottak, hanem a teljes program. A budapesti fesztivál a Line-up of the year kategóriában olyan fesztiválokat előzött meg, mint például a Glastonbury, a Roskilde vagy a Lollapalooza.



A tíz legjobb fesztivál listáját szakemberek állították össze, ezután közönségszavazással dőlt el a végeredmény.



A Sziget az elmúlt években többször és több kategóriában megkapta már a European Festival Awardot: kétszer volt a Európa legjobb nagyfesztiválja, megnyerte a Legjobb zenei felhozatalért járó díjat is és volt a Fellépők kedvenc fesztiválja. Tavaly az életműdíját vehették át, amelyet a Sziget korábban tragikus autóbalesetben elhunyt munkatársa, Dan Panaitescu posztumusz kapott meg.

A fesztivál idei fellépőinek első neveit a szervezők hamarosan bejelentik.