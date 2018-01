Kern Andrást fogva tartja a depresszió

A depresszió az jön, elmúlik, azt csinál, amit akar! Nem akaratlagos pályákon megy! Nem lehet azt mondani, hogy na, én most humorizálok egy kicsit, és attól jobb kedvem lesz. Ez nem így van! – avat be a népszerű színész az állapotába, azt is hozzátéve, hogy a humornak és a jókedvnek nem sok köze van egymáshoz. A színész anyai ágon örökölte a depresszióra való hajlamot. Kernnek pszichiáter ír fel gyógyszereket, hogy jobban legyen. Azóta is szedek antidepresszánst, meg ilyen-olyan gyógyszereket, hogy a farmakológia segítségével oldjuk meg a depressziómat. Kicsit meg is oldja – idézte a Blikk a Star magazinnak adott interjút.

A 70 éves Kern András minap az Arckép című televíziós műsor vendége is volt - írja a 24.hu - , ahol őszintén beszélt 10 éven át tartó alkoholproblémáiról is. Nem tudta abbahagyni az ivást, hiába mondta neki mindenki, hogy baj lesz belőle. Az emberek alkoholisták, az egész világ alkoholista vagy drogos, hát mindenki akarja ezt a szépen, okosan vezetett agyunkat mind módosítani akarjuk, hogy egy kicsit hülyébbek legyünk ... szerintem egy óriási hibája az emberiségnek, hogy nem azzal foglalkozik, hogy a májat rendbe hozza. Én szerintem egyáltalán nem kéne a holdra utazni, nem kéne a világűrrel foglalkozni, nem kéne a jövővel foglalkozni, az emberiség jövőjével. Az egész kutatásnak rá kéne állnia arra, hogy az ember máját ne tegye tönkre az alkohol meg a drog. Mert mindenki szeretne alkoholt inni és drogot inni. Senki nem szeretne a holdra menni, csak négyen, de az a négy miatt nem érdemes ezt az iszonyú izét fönn tartani - mondta Kern, szavai hallatán/olvastán pedig talán nem véletlenül bevillan az a szarkasztikus humorú amerikai színész-rendező, akinek hosszú éveken át kölcsönözte a hangját…