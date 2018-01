Megdöbbentő: akár árverezésre is bocsátanák születendő gyermeküket

Ötmillió forintot kért, de akár "el is árvereztetné születendő gyermekét egy házaspár - derítette ki egy rejtett kamerás felvétellel az RTL Klub.

A csatorna felvételéből kiderül, a kisbabáért részletekben kérte a pénzt a házaspár.

Magyarországon a becslések szerint jelenleg húszezer gyerek várja, hogy örökbe fogadják. Közülük évente csak kilencszáz kerül új szülőkhöz, annak ellenére, hogy egyre többen szeretnének örökbe fogadni, jelenleg 2500 család vár gyermekre. Sokat, akár 3-4 évet is. A nagy kereslet miatt egyre több terhes anya dönt úgy, pénzt kér magzatáért. Akkor is, ha ez, sőt a gyermek megvétele is bűncselekmény, emberkereskedelemnek számít, amiért három év börtönbüntetést is lehet kapni. Budavári Zita, a Bölcső Alapítvány elnöke a csatornának elmondta, a magzatukat áruló nők általában az interneten keresnek családokat, amelyek gyereket akarnak örökbe fogadni. 3-5 millió forintért lehet ma - természetesen illegálisan - Magyarországon kisbabát venni. Az RTL Klub információ szerint a rendőrség több hasonló ügyben is nyomoz.