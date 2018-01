Miklós Edit hat hónapig még biztosan nem síel

A hétvégén súlyos térdsérülést szenvedett Miklós Edit alpesi síző úgy véli, ezúttal sokkal egyszerűbb rehabilitáció vár rá, mint az egy évvel ezelőtti sérülésekor - számol be a sportoló sajtótájékoztatójáról az MTI.

Próbálok nem csüggedni. Sokkal egyszerűbb lesz, már csak azért is, mert tavaly mindkét lábamat műtötték, most csak a jobbat - jelentette ki a csütörtöki sajtótájékoztatón a lesiklásban olimpiai hetedik helyezett sportoló, aki hozzátette, ezúttal rövidebb is lesz a felépülés. Ami biztos, hogy a hat hónapot biztosan kivárjuk a sízéssel - tette hozzá Miklós Edit.

A balesetről a síző azt mondta, részben az ő hibája volt, mert nem a helyes testtartásban ért az utolsó előtti kapuhoz. Megjegyezte, sokkal nehezebb lenne feldolgoznia a helyzetet, ha elfordultak volna tőle az újabb sérülés miatt, de erőt ad neki a sok biztatás és érdeklődés, például a versenyzőtársak 90 százaléka is írt neki. Mindenképpen szükségem lesz lelki segítségre. Tavaly azért kellett, hogy újra bízzak magamban, amikor sízek és ne féljek a sérüléstől. Most ezzel már nem lesz gond, mégis nehezebb lesz lelkileg, mivel lemaradok az olimpiáról. Mert azt megtartják, csak nélkülem. Emiatt reggelente még elfog a szomorúság - mondta a csíkszeredai születésű síző, akivel sportpszichológus foglalkozik.

Miklós Edit nem biztos abban, hogy megnézi a phjongcshangi síversenyeket, de ezt nem a fájdalmával magyarázta, hanem a közép-európai idő szerint hajnali kezdési időponttal, de az eredményeket biztosan megnézi majd. A sportoló már elkezdte a gyógytornát és a mielőbbi felépülést lézeres kezelés is segíti. Egyelőre 15 kilóval terhelheti a lábát, ez hamarosan harmincra nő, illetve jelenleg 90 fokban hajlíthatja a térdét. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy nem rásérült az előző térdproblémájára, ezúttal más helyen szakadt el a keresztszalagja, éppen ezért nem ért egyet azokkal a véleményekkel, amelyek szerint túl korán tért volna vissza, már csak azért sem, mert nem volt fájdalma a versenyzések közben.

Korom alapján beleférne még a következő téli olimpia, de négy év hosszú idő, így egyelőre nem gondolok rá. Az első lépés az, hogy ismét egészséges legyek és újra tudjak sportolni és síelni - válaszolt az MTI kérdésére a 29 éves Miklós Edit.