Lekvár több mint egymillióért - Édes élet a KDNP-frakciónál

Valamennyi parlamenti frakció valamennyi, a közös pénzből fedezett 2017-es szerződését, ahogy a költekezéseikre vonatkozó adatokat is kikérte az Országgyűlés Hivatalától a 168 óra. Izgalmas olvasmány lett belőle. Kiderült egyebek mellett, hogy tavaly meglehetősen nagy lábon éltek az országgyűlési képviselőink. Köztük is annak a pártnak a (frakció) tagjai, amely ugyan formailag kormányon van, de a közvélemény-kutatók által mérhetetlen támogatottságúnak számít.

A jófajta borocskák

A 2016-ra vonatkozó adatokat még a Népszava kérte ki, amelyekből kiderült: két éve a KDNP frakciója csaknem másfél millió forintért vásárolt italt. Magyarázatképp akkor a lapnak azt mondták, hogy abban az évben számos kisebb-nagyobb rendezvényt tartottak, „köztük sajtófogadásokat, sajtótájékoztatókat, a kárpátaljai, erdélyi és a felvidéki magyarokkal, valamint választópolgárokkal találkozókat", és hát a vendéglátás, ugye.

Idén már nem kényszerülnek efféle magyarázkodásra, ugyanis tavaly már nem nevesítették szerződéseikben az alkoholtartalmú italokat. Az étvágy azonban nem csillapult: a KDNP 17 képviselőt számláló frakciója összesen 4 millió 837 ezer 593 forintot költött el csak élelmiszer- és italvásárlására 2017-ben.

Az áldott jó (keresztény ) szív

Ajándékcsomagok és ásványvíz címen tavaly 10 szerződést is kötöttek, az Országgyűlésnek leadott számlák tanúsága szerint 9 millió 395 ezer 872 forint értékben. De a KDNP ajándékozási kedve itt nem állt meg - írja a 68 óra - 18, a Lekvárosház Kft.-től is vásárolt kétszer ajándékcsomagokat, 1 millió 201 ezer 339 forintért – igen, a cég nevéből és honlapjából következően ennyit fordítottak a kereszténydemokraták lekvárra –, de további ajándékkosár és –csomagbeszerzéseik is voltak 1 millió 863 ezer 850 forint értékben. De, hogy ne csak a test, a szellem is jóllakjon, könyveket is adtak ajándékba: négyszer rendeltek, összesen 883 ezer 172 forintért.

