Stop Soros - Hat hónapra tilthatnák ki a migrációt támogatókat

A kormány közzétette honlapján a Stop Soros!-nak nevezett három törvényből álló javaslatcsomag tervezetét. A tervezet szövege a szerdai bejelentéshez hasonlóan számos kérdést nyitva hagy, az azonban a bevezetőből kiderül, hogy a kormány – saját bevallása szerint - az elmúlt években 270 milliárd forintot költött a „bevándorlás megfékezésére”.

Pintér Sándor tegnap még arról beszélt, hogy Soros György nem végzett illegális migrációt támogató tevékenységet, ám Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón azt hangoztatta, hogy ez nem igaz, pusztán arról van szó, hogy egy törvény nem lehet visszamenőleg érvényes. - Ha Soros György és az általa támogatott szervezetek abbahagyják az illegális migráció támogatását, akkor nem vonatkozik majd rájuk a törvény - fogalmazott. A javaslatról szóló társadalmi vita három hétig tart majd, tehát a kampány kezdetekor akár a parlamentnek is benyújthatják a tervezetet.

Az adatszolgáltatás a javaslat szerint úgy zajlana, hogy az a szervezet, amelyik magát „illegális migrációt támogató” egyesületnek tartja, jelentkezik a területileg illetékes bíróságon és kezdeményezi a saját nyilvántartásba vételét. Ezt követően három napon belül köteles bejelenteni a nyilvántartó bíróság számára, ha külföldről származó támogatásban részesül. Az erről szóló bejelentés és ahhoz kapcsolódó adatok nyilvánosak. Az így nyilvántartásba vett szervezetek május 31-ig kötelesek tájékoztatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), hogy mennyi pénzt kaptak külföldről, valamint hogy az így szerzett támogatást pontosan mire költötték.

A javaslat kidolgozói tanultak a Magyar Kétfarkú Kutya Párt ötletéből is. A viccpárt ugyanis korábban, a külföldről támogatott civil szervezetekről szóló törvény elfogadása után azt javasolta, hogy közösségi finanszírozásból utaljanak a kormányközeli Civil összefogás Fórumnak (CÖF) 7,2 millió forintot egy osztrák bankszámláról, így a kabinet egyik kedvenc alapítványa is külföldről támogatott szervezetnek minősülne.

Az illegális migrációt támogató szervezetekről szóló tervezetbe ezért már belekerült az is, hogy külföldről származó támogatásokat csak az erre a célra létrehozott elkülönített bankszámlaszámon fogadhatja. E bankszámlára érkezett összeg más, belföldön székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyesület, alapítvány, vagy gazdálkodó szervezet részére akkor utalható tovább, ha ehhez a külföldi támogató – a továbbutalással érintett szervezet nevére szólóan – kifejezetten, írásban hozzájárult.

A tervezet egyértelműen kimondja, hogy a bevándorlási finanszírozási illeték mértéke a külföldről származó pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatás 25 százaléka. Ha az ügyész tudomást szerez arról, hogy egy szervezet támogatja az illegális migrációt, de az egyesület nem regisztrálja magát, akkor 15 napos határidővel felszólítja a szervezetet a mulasztás pótlására. Ha ennek sem engedelmeskedik a szervezet, akkor az ügyész a külföldről származó pénzbeli juttatás kétszeres mértékével azonos összegű bírság kiszabását kezdeményezheti a nyilvántartó bíróságnál. Később kezdeményezheti a külföldről származó pénz támogató részére való visszautalását a nyilvántartó bíróságnál. Végső esetben kezdeményezheti a szervezet megszüntetését is, erről a bíróság dönt.

Más módon is büntethetők a civil szervezetek: ha ugyanis a migrációt támogató szervezet nem fizeti be a 25 százalékos illetéket a tárgyévet követő június 31-ig, akkor a NAV a be nem fizetett illeték kétszeresének (a külföldről származó pénz 50 százalékának) megfelelő összegű bírságot szabhat ki.

A javaslat szerint létrehoznának egy új jogintézményt, az idegenrendészeti távoltartást. Ezt azokkal a személyekkel szemben lehetne elrendelni, akik „az illegális migránsok Magyarországra történő jogszerűtlen belépését és tartózkodását segítik, vagy akik ezen szervezeteket finanszírozzák”.

A döntést a belügyminiszter hozhatja meg. Európai Unióin kívüli állampolgárok egész Magyarország területéről kitilthatók, magyar állampolgárok viszont csak az uniós külső határ szerinti határvonalától számított 8 km-es sávból. A szabályozás vonatkozik valamennyi schengeni belépési pont, illetve schengeni külső határ 8 km-es körzetére.

Az idegenrendészeti távoltartás hat hónapra, legfeljebb azonban a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idejére rendelhető el.

A határozatot írásban közölni kell az érintett személlyel. Amennyiben a határozattal érintett személy ismeretlen helyen tartózkodik, a határozatot az idegenrendészeti hatóság honlapján közzéteszi. Az idegenrendészeti távoltartást elrendelő határozatot az eljárás lényeges szabályainak megsértése miatt közigazgatási perben nyolc napon belül lehet megtámadni. Ha a bíróság a jogsértést megállapítja, a határozatot hatályon kívül helyezi, és a minisztert új eljárásra kötelezi.

Lőrincz Tamás