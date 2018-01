Fidesz-szavazók is otthon maradhatnak

Egyszerre nő az elégedetlenség, és ernyed a választási részvételi hajlandóság – az ellentmondás azonban csak látszólagos. A magyarázat: a Fidesz elkezdett felpuhulni, és a jelek szerint az ellenzék ebből kapitalizálhat.

Két hónap alatt 600 ezer ember ábrándult ki a kormányból, így a Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megrendelésére készített kutatása azt mérte: azaz 4,92 millió választó elégedetlen a kabinet tevékenységével. Így mindössze 3,2 millió embernek tetszik amit a kormány csinál. Csakhogy a kormányt váltani szándékszó ellenzéknek meg kell küzdenie egy ellentmondással: miközben nő az elégedetlenség, fonnyad a választási kedv.

Apad

Ahogy a lenti ábra mutatja, a választási részvételi hajlandóság – szintén az említett két hónap alatt – három százalékponttal csökkent, a biztosan nem választók száma pedig hat százalékponttal nőtt. Ez azt jelenti.: körülbelül 260 ezer választó döntött frissiben úgy, távol marad a választásoktól (legalábbis, ha most vasárnap lenne esedékes a megmérettetés).

A kevesebb néha több

Márpedig egy ilyen változás – a szavazási kedv apadása – alapvetően a Fidesznek kedvez. Hiszen a politológusok összecsengő állítása szerint minél tömegesebb a részvétel, annál sikersebben szerepelhet az ellenzék. És minél kevesebben mennek el szavazni, a kormánypárt annál jobban áll a maga nagyjából 2–2.3 millió biztos választójával. Most viszont nem ennyire egyértelmű a helyzet. Egyrészt a Fidesz tábor zsugorodott 1 százalékkal (így a teljes népesség 26 százaléka szereti, ez mintegy 2,15 millió embert jelent). Másrészt a kormánypártiak lelkesedése is csökkent: míg szavazóik közül novemberben még 80 százalék ment volna biztosan szavazni, ez az arány januárban 75 százalék. Vagyis további, körülbelül 180 ezer Fidesz-szavazó maradhat otthon az áprilisi választások idején.

Az ellenzék épp átpozicionálja magát

Épp ezért az eredményekből az is kiderül, a választási kedv csökkenésével nem járt együtt a kormányváltási kedv csökkenése. Amíg azok száma változatlan maradt, akik annak örülnének jobban, ha a Fidesz maradna továbbra is kormányon, a váltást várók száma választások közeledtével nagyjából 160 ezer fővel emelkedett. Hogy mindebből az MSZP-re és a Jobbikra nézve mi következik, arról a Vasárnapi Hírek most szombaton megjelenő számában lehet bővebben olvasni.