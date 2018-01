Lángoló pokol Veronában - Emberölés miatt emelhet vádat az ügyészség

Egy éve, hogy balesetet szenvedett Veronánál a magyar gimnazisták autóbusza. Az olasz hatóságok hét hónapon belül vádat emelhetnek, gondatlan emberölés miatt.

Szombaton lesz egy éve, hogy a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulóit és tanárait az iskolai sítáborból haza hozó autóbusz balesetet szenvedett az A4-es autópályán Verona és Velence között – 17-en haltak meg, köztük 11 gyerek.

A tragédia után Olaszországban és Magyarországon is nyomozás indult. A Nemzeti Nyomozóiroda tömegszerencsétlenség okozása miatt indított nyomozása jelenleg is tart. Olaszországban már tavaly lezárták a nyomozást. Angela Barbaglio veronai főügyész a Hír TV-nek azt mondta: két hónapon belül vádat emelhetnek gondatlan emberölés miatt. „A vádiratot az iroda elkészítette, azt el kell juttatni az érintettekhez, azaz a bűncselekmény feltételezett elkövetőihez, akik ellen ez alapján indítható eljárás. A folyamat – hivatali jellegéből adódóan – igen bonyolult, és jelenleg is tart” – magyarázta a főügyész.

Az áldozatok hozzátartozói a mai napig nem kaptak hivatalos tájékoztatást. A szülők nevében Krizsány László - aki 15 éves lányát veszítette el – és egy másik hozzátartozóval közösen intézi a nyomozással kapcsolatos teendőket. Az apa a tv-nek azt mondta: postaládájába valaki bedobja azokat az iratokat, amelyekből kiderül, hogy eddig mire jutott a Nemzeti Nyomozóiroda. „Két része van. Az egyik, hogy az autóbusz nem volt forgalomképes, tehát nem állhatott volna forgalomba. A másik része, hogy ezt az autóbuszt olyan sofőr vezette, aki nem volt képes ennek a járműnek a vezetésére.” Az 52 éves sofőrt ugyanis alvászavarral és magas vérnyomással is kezelték. A baleseti jegyzőkönyv szerint a Setra típusú autóbuszt 2003-ban 53 üléssel helyezték forgalomba, később azonban – engedély nélkül – átalakították. Ennek nyomán a fedélzeten 58 utas is elfért. A jelentésből az is kiderült, a buszba egy plusz üzemanyagtartályt is szereltek. Ezért is terjedhettek olyan gyorsan a lángok az utastérben.

Szombaton Budapesten, a VII. kerületben a fasori református templomban emlékeznek az áldozatokra. A Hősök terénél emlékmű-alapkövet tesznek le, amelyen az áldozatok nevei szerepelnek majd.