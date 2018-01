John Malkovich a Műcsarnokban

133 ezer látogatója volt tavaly a Műcsarnoknak, jelentette be Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára az évnyitó sajtótájékoztatón. Az idei tavaszi szezonban a második alkalommal megrendezett Budapesti Fotófesztivál nyitó kiállítását ismét a Műcsarnokban rendezik, ahol Malkovich Malkovich Malkovich címmel Sandro Miller képeit lehet látni. A február 28-tól látható fotókon John Malkovich szerepel, a képek pedig híres fotók átértelmezései. A 2014 óta a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) intézményeként működő Műcsarnok 2018-as egyéb kiállításairól Szegő György, az intézmény művészeti igazgatója beszélt. Tavasszal a Kilenc műteremből című tárlat kilenc kortárs festő, keramikus és installáció-alkotó munkáit mutatja be. A Műcsarnokban mutatják be a Derkovits-ösztöndíjasak anyagát is.

Szegő elmondása szerint a Nemzeti Szalon kiállítássorozat is népszerű a látogatók körében, idén a népművészetet mutatják be, a Szalon nyitója pedig a Budapesti Tavaszi Fesztivál egyik eseménye lesz. Az őszi szezon vezető kiállításának címe Rejtett történetek lesz, amelynek kiindulópontja a 19. század végén kibontakozó reformmozgalmak, kimondottan az életreform, amelynek középpontjában a modernizáció-kritika, a természethez való visszatérés, az ember és természet kapcsolata áll. Ennek az életreform mozgalomnak a megjelenését követi végig a kiállítás a 20. században is például dokumentumokkal, és többek között Mednyánszky László és Gulácsy Lajos képeivel. A Műcsarnok Kamaratermében csütörtökön nyílt meg a fiatalon elhunyt Török Richárd szobrászművész kiállítása, amelyen nagyrészt be nem teljesült köztéri szobrászati megoldásokat lehet látni. A Műcsarnok#Box eddig főleg a felsőoktatásból frissen kikerült alkotókat mutatta be, illetve ez a tér lesz a helyszíne olyan művészetpedagógiai programnak is, ahol a fiatalok és művészetpedagógus mentoraik együtt építenek fel egy projektet, az első témája az iskola működése lesz. Illetve látni lehet majd itt egy olyan grafikai tárlatot is, amely 1956 képzőművészeti megjelenítését dolgozza fel.

U. Cs.