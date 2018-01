Elhatárolódnak Woody Allentől

Több színész is eladományozta a Woody Allen legújabb filmje után kapott fizetését - írja a port.hu. A rendező új, A Rainy Day in New York című filmje egy 44 éves férfi és egy 15 éves lány szexuális viszonyáról szól. Woody Allen hírnevét megtépázta a szexuális zaklatási botránysorozat, legutóbb a fia, Ronan Farrow - akinek lényegében a Harvey Weinsteinről szóló cikkével indult a #metoo kampány - mondta el, hogy a saját gyerekkori élményei ösztönözték arra, hogy szembeszálljon a szexuális hatalomgyakorlással és kizsákmányolással. Allen ugyanis molesztálta nevelt lányát, Ronan testvérét, amikor Dylan Farrow mindössze hétéves volt. A rendező akkor megúszta, és érthetetlen, hogy még a jelenlegi körülmények között sem vonták felelősségre. A napokban több színész jótékonyságra ajánlotta fel az alakításáért kapott fizetését - ezzel egyúttal jelezték, hogy elhatárolódnak mind a filmtől, mind Allen személyétől.