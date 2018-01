Az ÁSZ szerint nincs bűz

Másképp értékeli az adatokat összegző hatóság, és megint másképp a városlakó az egészségkárosító anyagok jelenlétét

Jelentős munícióul szolgálhat az Orbán-kabinet hazai légszennyezéssel kapcsolatos önelégültségéhez az Állami Számvevőszék (ÁSZ) tegnap napvilágra hozott e tárgyú jelentése. Az anyag tanúsága szerint az ellenőrszervezet alapvetően elégedett a hazai légszennyezettségi értékek alakulásával és a csökkentését célzó kormányintézkedésekkel. Igaz, a kép azért árnyalt, „teendők azért vannak” – hangzott el a megszokott óvatos bírálat a 2010 óta kormányközeliséggel vádolt kormányellenőrök tegnapi tájékoztatóján. Németh Erzsébet felügyeleti vezető a rendkívül káros hulladékégetést összefüggésbe hozta az adott térség életszínvonalával. Ennek kapcsán dicsérte a kormányzati „rezsicsökkentést”, mert az szerinte vonzóbbá tette a kevéssé szennyező gáztüzelést.

Az ÁSZ elégedett a légszennyezéssel kapcsolatos állami szervezetrendszer felépítésével és működésével is. Az e téren kijelölt célokat szakmailag megfelelőnek minősítik és azok elérése időarányosan jól halad. Megállapítják például: a 10 mikrométernél kisebb átmérőjű, főleg fűtésből és közlekedésből származó, köhögést, nehézlégzést okozó anyagok (az úgynevezett pm10) mért mennyisége és az erre fordított kiadások is csökkentek, amit úgy értelmeznek, hogy nőtt a hatékonyság. Grafikonjaik tanúsága szerint 2011 és 2015 között csökkent a - főleg az energiaipar, a széntüzelés és a közlekedés okozta, elsősorban a tüdőt károsító - kén-dioxidok mennyisége. A nagyon káros, főleg hulladékégetésből származó „illékony szerves vegyületek” tekintetében 2014 jelentős visszaesést hozott, ám utána némi növekedés látszik. A közlekedésből és a fűtésből származó, a szervezet ellenállóképességét csökkentő nitrogén-oxidok tekintetében 2014-től ismét emelkedés látszik. A levegőben lévő - a mezőgazdaság és a hulladékégetés számlájára írható, a szemet és a légzőszerveket irritáló - ammónia mennyisége viszont 2010 óta folyamatosan nő, bár Görgényi Gábor ellenőrzésvezető szerint még ez sem sérti a kitűzött célokat. A határérték-túllépések száma viszont csökken – közölte Görgényi Gábor (bár jelentésük tanúsága szerint a nitrogén-dioxidok tekintetében a túllépések mértéke inkább beállni látszik). Dicsérték a kormányzati energiahatékonysági programokat is. Az illetékes földművelésügyi minisztertől, illetve az Országos Meteorológiai Szolgálattól egy-egy eljárásügyi pontosítást kértek.

Környezetvédő szervezetek – például a Levegő Munkacsoport vagy a WWF – korábban erőteljesen bírálták úgy a hazai légszennyezettséget, mint az ennek csökkentésére tett hatósági intézkedéseket. Az évi tízezernyi idő előtti halált okozó légszennyezés miatt a támogatások mértékét és minőségét, illetve a hatósági erélyt is kifogásolták. Erre válaszul az illetékes földművelésügyi tárca szintén kevéssé pendített önkritikus húrokat, bár a bútorgyártók szabályait szigorították. A további lehetséges teendők iránti tudakozódásunkra tegnap Németh Erzsébet úgy fogalmazott: üdvözölnek minden mérhető és ellenőrizhető célt.

Marnitz István