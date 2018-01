Államközeli napelemláz

Napelemfarmot épít Százhalombattán a MET - közölte az Orbán Viktorhoz közel álló, offshore-jellegű társaság. A 40 hektáros, 76 ezer panelt befogadó helyszín részben az általuk négy éve megvett, gázalapú Dunamenti Erőmű kihasználatlan pereme. Az átadást ez év harmadik negyedére ígérik. A beruházás mértéke 25 millió euró - közel nyolcmilliárd forint -, amit a svájci MET Power AG alapította MET Dunai Solar Park Kft. piaci hitelből, állami támogatás nélkül valósít meg. A tervezett 17,6 megawattos (MW), körülbelül kilencezer háztartás igényeit kielégítő méret ma a legnagyobb lenne, de lapunk korábbi információi szerint ekkorra már az Orbán Viktorhoz szintén közel álló Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester-vállalkozó résztulajdonába kerülő Mátrai Erőműben a jelenlegi 16 MW már 56 MW-ra bővül. A 25 éves élettartamú telep megtérülését 20 évig kiemelt árú és biztos áramátvétel garantálja.

Tegnap Lázár János a kormányinfón is megerősítette: a magyar kormány a hazai áramtermelés jövőjét 50 százalékban nukleáris, 50 százalékban pedig napelem-alapon képzeli el. Megerősítette, hogy ennek érdekében támogatnák 3 ezer, egyenként fél MW-s, alapvetően földművesek által telepítendő, „nemzeti tulajdonú” napelemfarmot is. A Miniszterelnökség vezetője szerint ezzel 10 éven belül lenullázható lenne az árambehozatal. Ez egyesek szerint téves: ha ugyanis nem süt a nap és sok áram kell, jelentős egyéb (például gáz- vagy szénalapú) tartalék híján az ország a jelenleginél is több áram behozatalára szorul. Lázár János tévedett a nukleáris termelés jelenlegi áramfogyasztáson belüli arányát illetően is, ami nem 50, hanem kevesebb mint 40 százalék. A kancelláriavezető kérdésre ismét elvetette a szélerőművek telepíthetőségét.

Az NKM Áramhálózati Kft. - vagyis az állami tulajdonba került Démász – tegnapi közlése szerint területükön közel 2700 „háztartási méretű kiserőmű” működik, összesen 25 MW-t képviselve. Míg korábban intézmények, tavaly már inkább a lakosság kezdeményezte ilyenek létesítését – teszik hozzá.

