Már a vállalkozók adóbevallását is NAV intézi

A személyi jövedelemadóhoz (szja) hasonlóan 2018-tól a NAV készíti el minden jövedékiadó-fizetésre kötelezett vállalkozó bevallását. A hivatal nyilvántartása szerint hétszáz adózó 100 milliárd forint jövedéki adót, illetve dohányáfát fizet majd be idén a költségvetésbe. Tállai András, a gazdasági tárca parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára tegnap arról számolt be, hogy a tavaly decemberi időszakra vonatkozó bevallás alapját képező adatokat az adóhatóság már meg is küldte az érintetteknek. Az ügy előzménye, hogy a 2017. július 1-jén bevezetett elektronizált jövedéki rendszer révén gyakorlatilag minden jövedékiadó-fizetést érintő adat befut a hivatalhoz. A NAV az összes rendelkezésére álló adatról legkésőbb a bevallás benyújtási határideje előtt 10 nappal tájékoztatja a vállalkozót, akinek így – az államtitkár véleménye szerint – elég ideje van az észrevételezésre, illetve a bevallása esetleges kiegészítésére is.

A NAV aktivitásának újabb kiterjesztését szemfényvesztésnek nevezte Angyal József. A lapunk által megkérdezett okleveles adószakértő szerint semmi más nem történik, mint hogy a vállalkozók által elektronikus úton beküldött adatokat visszaküldi a vámhivatal. Más a helyzet az szja-nál, ahol ugyancsak idén teljesen megszűnik a munkáltatói kitöltés – említette a szakember. Itt ugyanis azok az adóalanyok, akiknek több forrásból származik az adóköteles jövedelmük, célszerű, ha összevetik az egyes adatszolgáltatóktól származó adatokat. Az általunk megkérdezett Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke szerint viszont főként a kisvállalkozók sok hibát követtek el az adóbevallásnál, ezért helyesli, hogy a NAV készítse el a tervezetet.

Az szja-nál további gondot okoz Angyal József szerint, hogy a jelenlegi rendszerben a NAV nem tudja figyelembe venni az élettársi kötelékben élők családi adókedvezményének megosztását, ezért jó, ha az adóalany alaposan felülvizsgálja és korrigálja a NAV által kiküldött tervezetet. Hasonló a helyzet akkor is, ha valaki egy esztendőből csak 10 hónapot dolgozott, a családi adókedvezményt viszont 12 hónapra kívánja igénybe venni. Az okleveles adószakértő szerint a központilag kitöltött szja-bevallásokkal tovább csökkenhet az egyszázalékos felajánlásokról rendelkezések száma, mert az adóalanyok jó része úgy veszi, a formális jóváhagyáson kívül más dolga már nincs.

B. M.