Fókuszban a dokumentumfilmek (videók)

Az idei legjobb európai dokumentumfilm a Communion/Az én vérem, és két Oscar-jelölt, I am not your negro / Nem vagyok a rabszolgád, Watani, my Homeland /, Hazám, Watani, valamint 7 Európa Filmdíjra jelölt film is szerepel a január 23-28-ig tartó Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál programjában.

A világ közel 30 országából érkező 50 különleges, fesztiváldíjas, Magyarországon először vetített alkotás közül válogathat az emberi sorsok, problémák és a társadalmi kérdések iránt érzékeny néző. A 2014-ben alapított fesztivál a világ legfrissebb nemzetközi sikereket elért, egész estés, kreatív dokumentumfilmjeinek magyarországi versenye és fóruma, és a filmek magyarországi premierje, ahol: 25 főből álló rangos nemzetközi zsűri, diákzsűri, valamint lelkes nyugdíjas filmrajongókból álló zsűri dönt a pénz és egyéb díjakról.

A fesztivál tiszteletbeli elnöke, Vekerdy Tamás pszichológus lesz.