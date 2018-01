Habony-ügyvéd közpénzközelben

Habony Árpád ügyvédje szaktanácsadó több fővárosi vállalat közbeszerzésénél is – tudta meg a Népszava.

A kormányfő nem hivatalos tanácsadóját is képviselte az az ügyvéd, akinek neve egyre többször bukkan fel fővárosi közbeszerzések környékén – értesült lapunk. Ez már csak azért is érdekes, mert tavalyelőtt Tarlós István főpolgármester letiltott egy másik, Habony-közelinek tartott ügyvédi irodát a budapesti központi közbeszerzéses cégről.

A közbeszerzési értesítő szerint az elmúlt szűk hat évben Kovács Loránd húsznál is több, zömében a fővároshoz kötődő közbeszerzésnél volt a kiíró kapcsolattartási pontja a pályázók felé. Az ügyvéd neve a fővárosi idősotthon, a Szent János kórház, a BKV járműjavító cége kiírásai mellett is feltűnik. A Kovács Loránd ügyvédi iroda csak a január 3-i Közbeszerzési Értesítőben ötször szerepel, például a BKV Vasúti Járműjavító Kft. (VJSZ) 60 milliós járműdiagnosztikai és a János kórház cseppfolyósoxigén tenderénél. Az általunk megkeresett intézmények közül a VJSZ és a kórház is azt válaszolta, hogy Kovács közbeszerzési szaktanácsadóként, szerződés alapján került az eljárások közelébe.

A Kovács Loránd és Habony Árpád közötti kapcsolatot egyebek mellett egy közelmúltbeli ügy is jelzi. Miután tavaly év végén kiderült, hogy Habony érdekelt az Asia Frontier Ltd. nevű vállalatban, a tanácsadó-cégvezető megbízásából Kovács szignálta azt a Népszavának is eljuttatott sajtóközleményt, amelyben a hongkongi bejegyzésű vállalat tagadta, hogy köze lenne a letelepedésikötvény-bizniszhez. Sajtóhírek utalnak arra, hogy az elsősorban közbeszerzési szaktanácsadóként dolgozó jogász nem egyszeri kitérőként foglalkozott Habony ügyeivel.

Amikor utóbbi 2015-ben beperelte az Indexet, mert a hozzájárulása nélkül jelent meg róla egy videó, amin sétál, a végül elvesztett ügyben Kovács képviselte. Tavalyelőtt a Habony-közeli 888.hu hírportált védte egy szintén elvesztett helyreigazítási eljárásban. (Nem valószínű, hogy a hírek névrokonról szólnának, mert az ügyvédi kamara keresője csak egy Kovács Lóránd nevű jogászt ismer.)

Mindezt különös fénytörésbe helyezi, hogy sajtóhírek szerint Tarlós István főpolgármester tavalyelőtt letiltott egy másik, Habony-közeli ügyvédi irodát arról a cégről, amelybe a fővárosi nagyvállalatok összes közbeszerzését csatornázták. A frissen létrehozott Fővárosi Közbeszerzési Kft.-ről kiderült, hogy a Kosik ügyvédi iroda képviseli a cégbíróságon, miközben a névadó Kosik Kristóf korábban például a 888.hu domainnevének megszerzésével tett szívességet Habonynak.

Kovács Lóránddal kapcsolatban Tarlós István lapunknak nyilatkozva azt állította: az általános képviseleti megbízásokat főszabályként semmilyen fővárosi szervezet környékén sem látja szívesen. A jelekből mégis úgy tűnik, egy másik címen, a közbeszerzési szakmai ellenőri feladatokon keresztül bizonyos jogászok mégis közel férkőzhetnek a tűzhöz.

Kovács Loránd egy 2010 végi hirdetmény szerint még a Szentmiklósi és Társai ügyvédi iroda munkatársaként vállalt szerepet az Óbudai Egyetem (a korábbi műszaki főiskola) egyik közbeszerzésében. Másfél éven belül az akkor már saját ügyvédi irodáján keresztül a fővárosi önkormányzathoz tartozó szennyvíztisztító cég több közbeszerzése körül is feltűnt. Még ebben az évben a Kecskemét melletti Nyárlőrinc képviselői döntöttek úgy, hogy ezt az ügyvédi irodát kérik fel közbeszerzési szakértőnek, egy jegyzőkönyv tanúsága szerint pedig az Esztergomhoz közeli Mogyorósbánya önkormányzatának is ekkortájt referált egy közbeszerzés alakulásáról. Bizonyos jelekből úgy tűnik, hogy karrierjének felfutása nem független egykori munkaadója – az egykoron a köztévé Ablak című műsorában tévéjogászkodó Szentmiklósi Péter – pályaívétől.

Fotó: Tóth Gergő

Kovács ma is azon a helyen dolgozik, ahol még a Szentmiklósi vezette iroda foglalkoztatta: a korábban Tarlós vezette Óbudán, egy Kolosy téri irodában. A Kolosy üzletház tetőterét lezáró ajtó melletti fémtáblán ma is egymás alá gravírozva olvasható Szentmiklósi egy másik mentoráltja, illetve Kovács Loránd ügyvédi irodáinak neve.

Szentmiklósi – miután a 2010-es fideszes önkormányzati választási győzelem után személyesen kísérte Tarlóst az átadás-átvételre, irodája pedig a Demszky-féle vezetés részprivatizációs szerződéseinek átvizsgálására kapott megbízást – 2012 áprilisától formálisan is a főpolgármester mellé igazolt és úgy három évvel ezelőttig Tarlós István főtanácsadója volt közbeszerzési ügyekben.

A kapcsolat ugyancsak régi. Egy 2003-as hír szerint például Tarlós és Szentmiklósi együtt hoztak létre alapítványt árvízkárosultak megsegítésére. A főpolgármester, akivel telefonon tudtunk beszélni, azt mondta: soha nem hallotta Kovács Lóránd nevét. Viszont „a [Szentmiklósi] Pétert nagyon régen ismerem, még Óbudán voltam az irodájával kapcsolatban. Dolgozott mellettem a fővárosnál is, csak amikor hetvenéves lett, nem tudtam tovább alkalmazni”.

Kovács Lórándot emailben kerestünk meg. Az ügyvéd válaszolt, de jelezte, hogy üzenetét nem a nyilvánosságnak szánja.

Környezetéből mégis sikerült megszólaltatnunk valakit - a szakjogász egykori mentorát. Szentmiklósi Péter azt mondta, nem véletlen, hogy Budapesten kapkodnak Kovács után: „ragyogó közbeszerzési szakembernek” tartja az ügyvédet, akinek a híre „szájról szájra terjed”. Ő úgy tudja, Kovács minőségellenőri feladatokat lát el, tehát a közbeszerzések szakmai kontrollját végzi a megbízóinak; azt mondhatja, hogy valami aggályos, vagy nem aggályos. Szerinte Kovácsnak nincs köze sem hozzá, sem a fővárosi önkormányzathoz, ráadásul egykori ügyvédjelöltjének „semmilyen politikai elkötelezettsége sincs”.

Amikor viszont Szentmiklósinál rákérdeztünk egykori mentoráltjának másik munkaadójára, nem hitte el a kettő közötti kapcsolatot: „Hogy Habony Árpád nem adott az én kollegámnak megbízást, arra mérget vehet”.

Egyelőre tehát kérdés, hogy Tarlós környezetében tud-e bárki arról, hogy az egykori közbeszerzési főtanácsadó tehetséges, politikamentes, szakmai értelemben kiváló protezsáltja az elmúlt években Habony Árpád bizalmi emberének szegődött.

Sarkadi Nagy Márton