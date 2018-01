Pénteki Orbán-mese - Soros, a menekültek és a kvóta

A három elemből álló új migrációs törvénycsomag új helyzetet teremt, mindenki, így Soros György is eldöntheti, hogy mit csinál: abbahagyja vagy folytatja az illegális migráció szervezését, támogatását - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában a kormányzat által "Stop Soros" névvel illetett tervezetről az MTI tudósításában.

Azt akarják, hogy Magyarország ne legyen bevándorlóország, hogy azok, akik a migrációt szervezik és finanszírozzák, ne tudjanak boldogulni Magyarországon, azokat pedig, akik ennek ellenére támogatják a törvénytelen bevándorlást, távol tudják tartani az ország területétől.

A magyar kormány sosem fogadta el az európai uniós kvótaszabályokat, így azok alapján senki semmilyen jogot nem követelhet magának Magyarországon. Ugyanakkor - utalva a tavaly oltalom alá vett mintegy 1300 emberre -, hogy a magyar jogrendszer által elfogadott nemzetközi menekültügyi egyezményeknek eleget tesznek, így ha úgy látják, hogy valaki nemzetközi védelemre szorul, akkor neki átmeneti oltalmat ad Magyarország.

A nemzetközi jog alapján oltalomba vettek különböznek a migránsoktól. A migránsok illegálisan léptek be az ország területére, az 1300 ember "bekopogtatott az ajtón", azzal, hogy védelemre szorul - tette hozzá. Ha valóban védelemre szorulnak, átmeneti oltalmat nyújtunk nekik. De abban a pillanatban, hogy már nem szorulnak védelemre, vissza kell menniük oda, ahonnan jöttek, sosem lesznek magyar állampolgárok - mondta Orbán Viktor.

A kormányzat által "Stop Soros" névvel illetett tervezetről azt mondta, a három elemből álló migrációs törvénycsomag új helyzetet teremt, mindenki, így Soros György is eldöntheti, hogy mit csinál: abbahagyja vagy folytatja az illegális migráció szervezését, támogatását. Ha folytatja, az új törvény rá is vonatkozik majd - jelezte.

Külön fogják regisztrálni az illegális bevándorlást szervező, "inkább álcivilnek mondható", fizetett aktivistákkal dolgozó szervezeteket. Nekik külön bevallásokat kell majd készíteniük, a pénzügyeiket "nagyítóval fogjuk nézni", a migráció támogatására fordított összegre pedig - a szervezet költségvetésének alapján - 25 százalékos illetéket vetnek ki. Szerinte az európai uniós forrást is be kell vonni az elszámolás körébe. Az érintett emberek emellett nem mehetnek a határkörzethez - a reptér is a schengeni határnak minősül -, ha pedig nem magyar állampolgárok, az országtól is távol tartják őket - ismertette.

Megírtuk: csütörtökön közzétette a kormány a Stop Soros! névre hallgató törvénycsomag tervezetét. Az előírások értelmezhetetlennek vagy betarthatatlannak tűnnek, de az világos: a kormány célja a civilek vegzálása, kriminalizálása, büntetése – igaz, az kérdéses, hogy pontosan miként. Nem derül ki például az, hogy miként tartanák távol a schengeni külső határoktól a kiszemelt személyeket, és miért várják a civilektől, hogy saját magukat regisztrálják kvázi embercsempész szervezetként. Sokat elárul a tervezetről, hogy legpontosabban a szervezetek kötelezettségeit írja le, és azokat a szankcionálási lehetőségeket, amelyeket az egyesületek ellen lehet alkalmazni.

A három törvényből álló jogszabálycsomag „az illegális migrációt támogató szervezetek” ellen lépne fel. Az ilyen egyesületeket adatszolgáltatásra és illetékfizetésre köteleznék, valamint bevezetnék az idegenrendészeti távoltartási intézményét. Utóbbi révén kitilthatók lennének Magyarországról az unión kívüli állampolgárok, magyar állampolgároknak pedig megtilthatnák, hogy a szerb-magyar határ nyolc kilométeres sávján belül tartózkodjanak. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondása szerint a javaslatról februárban dönthet az Országgyűlés, és legkorábban jövőre lépne életbe.

A törvényjavaslatban – a címet leszámítva – egyszer sem szerepel Soros György neve, ám Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető szavai szerint könnyen lehet, hogy a vállalkozót is érintik majd az szabályok. – Ahhoz, hogy valakit ne lehessen Magyarország területéről kitiltani, a magyar állampolgárság igazolására van szükség – fogalmazott, megjegyezve, hogy ha valakinek nincs magyar útlevele – márpedig a kormányközeli Origo.hu szerint Soros Györgynek nincs ilyen jellegű okmánya – akkor kitiltható.

Lásd még: Stop Soros!: csak a büntetés biztos