Távozik a Hunvald-úgy bírája

Újra kell kezdeni Hunvald György szocialista politikus perét, mert az ügyet tárgyaló bíró lemondott a posztjáról - értesült a hvg.hu. Úgy tudják, hogy a PKKB-n ítélkező és igazgatási feladatokat is ellátó Rajmon Balázs azért döntött a pályamódosítás mellett, mert nem akart egy olyan bírói szervezet része lenni, amelyben nem szakmai alapon születnek döntések bírói álláshelyekről, nem szakmai alapon választják ki a szervezet vezetőit, és amelyben a központi adminisztratív szerv, vagyis az Országos Bírósági Hivatal (OBH) már konkrét eljárási iránymutatást is ad a bíráknak arról, hogyan kell eljárniuk.

Rajmon lemondása miatt valamennyi ügye új bíróhoz kerül, s azokat emiatt elölről kell kezdeni.

Bár Hunvaldot korábban több cselekményben is bűnösnek mondták ki - volt azonban olyan vádpont is amelyben felmentették -, börtönbe nem kellett vonulnia, a büntetésekbe ugyanis beszámították az előzetesben töltött időt is. A Legfőbb Ügyészség azonban nem hagyta annyiban a dolgot és perújítással igyekszik elítéltetni a politikust. Három lezárult bírósági fok és egy jogerős ítélet után 2016. decemberében kezdték újratárgyalni az ügyet.