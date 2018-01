Süket fülek

Fehér Alexandra tíz éves volt, amikor életbe lépett a NER. Miközben az illiberalizmus rémálomból mindennapi valósággá vált, ő végigtaposta a közoktatás grádicsait. Bár még úgy kezdte az elsőt, hogy a saját tempójában tanulhatott, jegyek helyett kerek mondatokban értékelték a teljesítményét, és a bukás réme sem fenyegette, most, hogy karnyújtásnyira került tőle az érettségi, már egy másfajta rend szabja meg a napjait. Tanárai szépen leadják a központi tankönyvben előírt anyagot, megtanítják neki, amit ők meg a szüleik is megtanultak a maguk poroszos iskolájában, de legalább van minden nap testnevelés óra, és még választhat is: abból, hogy hit-vagy erkölcstant tanul-e inkább.

Fehér Alexandra szerint ez azért nagyon nincs rendben így, ezért döntött úgy, hogy társaival munkabeszüntetést és tüntetést hirdet a tegnapi napra. Persze nem így kezdték: maholnap négy éve, hogy a Független Diákparlament megszervezésével világossá tették, elegük van a kormány látszatdemokráciájából, valós kérdéseket akarnak feltenni és azokra tényszerű válaszokat várnak. Működésükkel azonban csak azt érték el, mint a nyolcvan (!) pontos javaslatcsomagjukkal: elbeszéltek a fejük felett, sablonválaszokkal kábították őket, amikor pedig megszervezték a Ne menj suliba január 19-én! demonstrációt, a kormánysajtó egy pillanat alatt bebizonyította, hogy Soros ügynökei.

Pedig volna miért odafigyelni rájuk. Mondjuk azért, mert a világra nyitott, nyelveket beszélő, tájékozott fiatalokként ők pontosan tudják, hogy a megtapasztalt hazai oktatás mennyire korszerű, mennyire hasznos, és ha valaki, hát ők zsebből meg tudnák mondani, hogyan lehetett volna hasznosabban eltölteni az elmúlt nyolc évet. Vagy legalább azért, mert példát mutattak hazafiságból mindazoknak, akik rájuk kényszerítik a semmire sem jó etikaoktatást. Ahogy a 24-hu-n közreadott interjúban fogalmaztak: "Az a tét, hogy Magyarországon lehet-e normális körülmények között tanulni és dolgozni. Itthon szeretnénk mind a kettőt, de ha ezt nem teszik lehetővé, akkor el kell mennünk az országból."

N. Kósa Judit