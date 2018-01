Kormányzati stip-stop

Nem értem, miért ez a felhördülés a Stop Soros miatt. Mintha nem szoktuk volna meg, hogy a kormány mindent lestoppol. Stip-stop, ez mostantól az enyém! Miénk a vár, tiéd a lekvár! Bár újabban a lekvár is az övék. A KDNP frakciója az elszámolásuk szerint tavaly egymillió-kétszázezer forintért vásárolt lekvárt. Gondolom, frakcióülésen elnyalogatják, jobb híján, amikor semmi más nem esik kézre. Illetve nyelvre. De nekik sem mindig volt fenékig lekvár, vásároltak még pl. 224700 forintért gerincerősítő széket is, aminek szükséges voltához esetükben kétség sem férhet.

A kormány lestoppolt már ennél komolyabb tételeket is: stip-stop uniós pénzek, stip-stop közbeszerzések, stip-stop Alkotmánybíróság, ügyészség, Médiatanács, Számvevőszék. Stip-stop köztévé, közrádió, stip-stop Népszabadság, megyei lapok, TV 2. Stip-stop önkormányzati intézmények, iskolák, velük együtt - ha nem vigyázunk - stip-stop a gyerekeink lelke. Bekapják azt is egy-két falásra, az még nem olyan kemény és kiszáradt, mint a miénk lett a sok gyűlöletkampánytól.

Most lestoppolják a civil világot is, és akkor mi van? Eztán az övék, tetszés szerint megbélyegezhetik és sarcolhatják, akire rámutatnak: itt az ellenség! Stip-stop civil szféra, stip-stop helyetek a nap alatt. A Stop Soros a civil kurázsinak akar stoplábát állítani, nem Sorosnak, az ő neve csak megindítja a nyálelválasztást.

Orbán megmondta 2012-ben: „Reméljük, a Jóisten megsegít bennünket, hogy a demokrácia helyett nem kell kigondolnunk más típusú rendszereket, amelyeket a gazdasági túlélés érdekében aztán be kelljen vezetni.” Hát nem segített meg a Jóisten. És a gazdasági túlélés érdeke kétségtelenül előállt. Az Unió nem átallotta megpiszkálni az Orbán-család egyik tagjának gazdagodását, ráadásul az ellenzék is pimaszkodik a bevándorláspolitika zavaros elvei és a kötvénybiznisz miatt. Még a végén veszélybe kerül a kiváltságos családok milliárdjainak „gazdasági túlélése”. Muszáj a támadásokat visszafordítani, stip-stop lefoglalni az új törvénnyel a lapok címoldalát. Több Soros, kevesebb Tiborcz, megy ez. Itt a „más típusú rendszer”, sikerült kigondolniuk.

Különben az egész törvény a mi kedvünkért van. A belügyminiszter megmondta a sajtótájékoztatón: a jogszabályt azért alkották, hogy később ne érje meglepetés az érintetteket. Bár egy kis meglepit ő maga produkált: szerinte a törvény nem Sorosra vonatkozik, hiszen ő nem támogatja az illegális bevándorlást. (Na, ezért nem szabad engedni egyetlen katonát sem leszerelni a csapatból. Pintér nyugdíjba készül, és máris kinyílt a csipája. Pedig a TV-reklámokból már az óvodások is idézik: „Ő Soros György…Támogatja az illegális bevándorlást”. Ennek a Pintérnek nincs tévéje?)

Meglepetés az is, hogy a törvényről most nem nemzeti konzultáció lesz, hanem „társadalmi vita”. Már el is felejtettük, mi az. Nem tudom, miért, de valahogy az az érzésem, hogy a fideszes polgármesterek meg a CÖF támogatni fogják. Talán még a 888 és az Echo TV is, de ez nem biztos, mert nagyon igényesek. Én is átrágtam magam a tervezeten, mert homályos menekültsimogató múltam miatt aggódtam, hogy rám is lesújt. Márpedig költözni nem szeretnék. Pedig arról van szó, hogy a schengeni belépési pontok és határok 8 kilométeres környékéről kitilthatók azok a magyar állampolgárok is, akik ilyen gyanúba keverednek. Na most Ásotthalomra magamtól sem szeretnék menni, Toroczkai nem fogadna szívesen, Röszkén pedig már úgyis jártam (hiszen épp ez a baj: még ennivalót és vizet is vittünk, plusz a gyerekeknek szappanbuborékfújót, ami már a terrorizmus előszobája). Ám „belépési pont” a repülőtér meg a nemzetközi hajóállomás is. Ferihegy 15 kilométer tőlünk, de jaj! a kikötő csak párszáz méter. Utánanéztem a szakirodalomban, hogy folyt 1950-ben a határsávból a gyanús elemek kitelepítése. 50 kilónyi poggyászt vihetett az ember magával, jó vicc, hol volt még akkor tévé meg mosógép! A hűtő akkor se férne be a súlyhatárba, ha a porszívót itthon hagyom, fene se fog a Hortobágyon porszívózni.

Apró nehézség, hogy nem tudni, kikre vonatkozik a törvény. A paragrafusokban „az illegális migrációt” segítő szervezetekről és azok finanszírozóiról van szó (tessék vigyázni, kinek ajánlják majd fel az egy százalékot!), de a magyarázatokban már általában a migráció támogatásáról. (Itt lesz baj a szappanbuborékfújóval!) Márpedig sokszor hallottam, hogy aki a kormányt bírálja, az a migrációt támogatja. Ez afféle tűzpróba: Kovács szóvivő szerint ők tudják, kikről van szó (legalább valaki tudja), „most majd kiderül, hogy be fogják-e jelenteni”. Az érintetteknek t.i. magukat kell feljelenteniük. Ez nagyon tetszik, emlékszem az Angi Verából a kötelező önkritikára. Ha egy sunyi szervezet nem jelentkezik önként, akkor Polt Péter ügyészsége rácsap. Nemcsak fizet, mint a megtört önfeljelentők is (minek nekik annyi pénz a jótékonykodásra), de be is tilthatják.

Az nem mentség, hogy nem érted a zagyva törvényt. Tessék rendesen felelni: segíted-e a migránsokat vagy nem? Szerencsére tudom a helyes választ: boldog karácsonyt! Ez a miniszterelnöknek is bejött.

Lendvai Ildikó volt országgyűlési képviselő