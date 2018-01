7-en a 7-ről - Ön kit tiltana ki és honnan?

Arató András, Klubrádió

Valójában ez a szilárd legény egy látens, Bródy rajongó liberális: akkor lenne boldog, ha nem lenne kitéve mindenféle Szélnek. De a kifeszíttetésről, mint az örvendezés forrásáról, elfelejtkezett. Előbb-utóbb pedig mindenkire sor kerül. Úgy értem, bárki lehet soros. A feszültségek bizony összeadódnak, mármint soros kapcsolás esetén. E törvényszerűség akkor is fennáll, ha párhuzamos atomreaktorok adják az áramot.

Avar János, újságíró

Orbánt és embereit. A közügyektől. Persze mellékbüntetésként. S külön a jogászi szakma tájáról is azt a kiválóságot, aki Soros útleveléhez kötné magyar voltát. Ha a hajdani születési anyakönyvek neki nem elegendőek, akár megnézhetné Soros korábbi jogfosztását a zsidótörvények során. Vagy már Horthyék aktáinak sem hisznek?!

Bolgár György, rádiós újságíró

Sem a kitiltás, sem a betiltás nem az én műfajom. Liberális ember vagyok, úgyhogy senkit sehonnan nem zárnék ki, legföljebb jogerős bírósági ítélet után. Remélhetőleg olyan is lesz, de a többiek előtt szélesre tárnám az ajtókat, hogy könnyebben megtalálják a bevezető utat a tisztességesen, emberségesen, demokratikusan gondolkozó emberek közé. Szóval tele vagyok jóindulattal, de azért Orbán Viktort még magyar útlevéllel sem szívesen engedném be még egyszer a parlamentbe. Legalábbis erre kérném a magyar választókat.

Friss Róbert, újságíró

Magamat. Az országból.

Horváth István, hírlapíró

Ezt a rablóbandát, mindenhonnan.

Horváth Zoltán, újságíró

Nem hiszem, hogy több lehetne, mint önmagam megmosolyogtató túlértékelése, ha egy olyan hatalom és illetékesség nélküli nímand, mint amilyen jómagam is volnék, olyan tárgyban nyilatkozna, amire semmiféle ráhatása nincs. A magam meglehetősen szűkre szabott hatókörében legfeljebb annyit tehetek, hogy bizonyos személyeket és szervezeteket nem támogatok, de még csak nem is tűrök. Esetleg szép szóval másokat is erre bíztatok...

Veress Jenő, a Népszava főmunkatársa

Név szerint senkit. Fordítva okos: vasfüggöny, vízumkényszer, amivel ismét mindenki ki van tiltva és be van zárva, kivéve akit be/ki nem engedünk. Soros Györgynek pedig küldeném a dalt: Törvényt csinálok a kezemből, S kiáltok vidáman, Bácsi más ma már a módi, Maradj ott, ahol vagy!