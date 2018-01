Megbénította Európát az időjárás

Az évszázad eddigi egyik legnagyobb szélvihara csapott le Nyugat-Európára. Németországban, a Harz-hegységben mérték a legerősebb, óránkénti 203 kilométeres sebességű széllökéseket.

Nyolc halálos áldozatot követelt és óriási károkat okozott az Európa nyugati és északi részein végigvonuló szélvihar. A hurrikánra emlékeztető természeti jelenség szerdán még Angliában tombolt, csütörtökön elérte Hollandiát és Németországot, tegnap pedig már Lengyelországban járt. A vihar bábuként dobált embereket és tárgyakat, senkit és semmit sem kímélt.

Németországban két tűzoltó vesztette életét, amikor a vihar utáni helyreállítási munkákban vettek részt. Ott és Hollandiában több embert a kidőlő fák nyomtak agyon. Az egyik áldozat a saját furgonjában halt meg, amikor az erős szél az út túloldalára lökte a kocsit, ami összeütközött a vele szemben közlekedő járművel.

Németországban le kellett állítani a távolsági vonatközlekedést, mert a 140 km/órás szélben nem tartották biztonságosnak a járatokat. Sok helyen leszakadt a felsővezeték is. A vihar sokfelé épületek tetejét is megbontotta. Lezárták a kölni dóm előtti teret, mert attól tartottak, hogy elszabadulhatnak az épület darabjai. Több nemzetközi repülőtéren, köztük Düsseldorfban, Berlinben, Münchenben és a Köln/Bonn repülőtéren is akadozott a közlekedés. Rövid időre Amszterdamban is le kellett állítani a forgalmat, mert a világ egyik legnagyobb légikikötője nem tudott biztonságosan fogadni és indítani repülőgépeket. Hollandia különböző útjain majdnem 20 kamion borult fel útközben. Almere városának központját a rendőrség a hatalmas szélvihar miatt egyszerűen lezárta, így mintegy 200 ezer ember került lényegében fogságba.

FOTÓ: DPA/CAROLINE SEIDEL

Az ítéletidő a Földközi-tenger szíriai partvidékét sem kímélte. Több kikötőt lezártak. Az Orontész folyó völgyében sárlavinákat és árvizeket okoztak a heves esőzések, a hegyekben pedig havazott. A Damaszkusz környéki magaslatokon a hótakaró helyenként eléri az 50 centiméteres vastagságot is.

A meteorológusok és biztonsági erők továbbra is azt tanácsolják az érintett országok lakóinak, hogy - ha tehetik - maradjanak otthon. Az időjárás egyelőre nem sokat javult, s azzal fenyeget, hogy a hétvégi hóesések nyomán további akadályok keletkezhetnek.