Felgyorsítják az USA-nagykövetség Jeruzsálembe költöztetését

Amerikai lapértesülések szerint Donald Trump kormánya felgyorsítja az Egyesült Államok izraeli nagykövetségének Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetését. Az új céldátum 2019 vége. Korábban Rex Tillerson külügyminiszter három esztendőre becsülte az átköltőzés várható időigényét. Az Egyesült Államoknak nincs olyan szándéka, hogy új épületet építsen vagy vásároljon, hanem a nyugat-jeruzsálemi Arnona negyed szomszédságában lévő konzuli épületüket alakítják át - mondták amerikai külügyi tisztviselők a The New York Timesnak, illetve és a The Wall Street Journalnek.

Ez az épület a zöld vonal közelében fekszik, ott, ahol Izrael határa húzódott 1949-től egészen az 1967-es hatnapos háborúig. Az eddig vízumkiadásra használt épület most felújításra szorul. Elsősorban a biztonságát kell megerősíteni, hogy David Friedman nagykövet átköltözhessen. Ezzel véglegessé válhat, hogy az Egyesült Államok Jeruzsálemet tekinti Izrael fővárosának. Arnona elhelyezkedése irigylésre méltó, hiszen 800 méter magasan fekszik a Földközi-tenger szintje felett, és onnan egészen a Holt-tengerig el lehet látni. Szintén a közel-keleti diplomáciával kapcsolatos hír, hogy Izrael bocsánatot kér két jordániai állampolgár haláláért, aki tavaly júliusban egy lövöldözéses incidensben halt meg az ammani izraeli nagykövetségen, valamint egy jordániai bíró 2014-es meggyilkolásáért. A tavalyi incidens után bezárt izraeli nagykövetség most újra megnyílik.

B. M.