Az MKSZ szakmai igazgatója már Vranjest támadja

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) minden lehetőséget megadott Ljubomir Vranjesnek, hogy több időt foglalkozzon a férfiválogatottal, de a szövetségi kapitány nem élt ezzel - mondta az M4 Sport pénteki, Sportreggeli című műsorában Zsiga Gyula szakmai igazgató.

Mint ismert, a nemzeti csapat szerzett pont nélkül esett ki a horvátországi Európa-bajnokságról, az együttes mellett október óta dolgozó – párhuzamosan a Telekom Veszprém edzői teendőit is ellátó – Vranjes együttese kikapott az előzetesen esélyesebbnek vélt Dániától, Spanyolországtól, majd a továbblépésről döntő harmadik fordulóban Csehországtól is. Zsiga Gyula szerint több dolog is szerepet játszott abban, hogy nem sikerült jól az utolsó csoportmeccs.

"A nyomást nem bírtuk elviselni. A fiatalság és a tapasztalatlanság, és az első két meccsre is jellemző rohanás rossz irányba vitte a mérkőzést. Eltűnt a játékunkból a gondolkodás és a tudatosság" – véli a szakember.

Zsiga szerint kommunikációs problémák is akadtak, hiszen anyanyelven "sokkal könnyebb a szívhez szólni" és a kapitány nem fogadta el az MKSZ felajánlását sem.

"Amikor Ljubomir Vranjes megérkezett, elkezdte a munkát a Veszprémmel és a válogatottal, elég kevés idő állt a rendelkezésére, hogy megismerje a játékosait, pedig a szövetség minden lehetőséget megadott neki, hogy több időt foglalkozzon a nemzeti csapattal, de neki nem kellett" - árulta el az MKSZ sportvezetője.

Magyarország a 14. helyen zárta a 16 csapatos kontinenstornát, ennek egyenes következményeképpen nem lesz kiemelt a jövő januári, olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjén.