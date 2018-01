Kis amerikai pornográfia

Kereken egy évvel ezelőtt ezen a napon iktatták be Donald J. Trumpot, az Egyesült Államok 45. elnökét. A 2016. novemberi választás előtt egy hónappal ügyvédje, Michael Cohen 130 ezer dollárt fizetett Stephanie Clifford pornószínésznőnek, akit a kedves olvasó esetleg jobban ismer a művésznevén: Stormie Daniels. A hölgy azért kapta a pénzt, hogy ne fecsegjen a milliárdossal 2006-ban létrejött rövid, ám bizonyára a nevéhez méltón viharos kapcsolatáról. Akkoriban Trump harmadik felesége, a szlovéniai fotómodell Melania éppen gyermeket várt. Nyilván ez is közrejátszott abban, hogy Trump, miközben a háttérben Stormie kisasszony kuncogott, tízezer dollárt ajánlott egy kis hármas etyetepetyéért egy másik pornószínésznőnek, bizonyos Jessica Drake-nek.

Mindezt a Wall Street Journal írta meg, amiért a Trump jó barátjának számító Rupert Murdoch sajtómágnás tulajdonában álló konzervatív üzleti lap hirtelen a hazug hírek kútfőjének nyilváníttatott. Michael Wolffnak a kormányzat első időszakáról szóló botránykönyvében a már kiebrudalt volt kampányfőnök, majd elnöki főtanácsadó Steve Bannon odavet egy fél mondatot Trump egy másik ügyvédjéről, Marc Kasowitzról: "Kasowitz a kampányban - hány nő volt? Vagy száz? Kasowitz mindent elintézett."

Ezek a finoman szólva is meghökkentő magánéleti részletek korábban simán megbuktattak volna egy elnököt. Bill Clinton például éppen hogy megúszta kalandját egy fehér házi gyakornokkal, márpedig hozzá képest Trump igazi csődör. Mégse figyel oda a kutya se a szexuális kicsapongások hosszú gyakorlatára. A mélyen vallásos, családpárti választói bázis véleménye egy csöppet sem romlott az elnökről, régi bírálói meg csak széttárják a karjukat: mit is lehetett várni tőle? És tényleg, hát nem pont ilyennek ismerték Trumpot New Yorkban? A rá voksolókat ezek a dolgok nem izgatták. Legrosszabb esetben megkeresték az interneten Stormie Daniels videóit, és nyilván elégedetten bólintottak, elismerve a milliárdos közismerten kiváló ízlését.

Mondhatnánk persze, hogy nem ez a legnagyobb baj Trumppal, hanem a politikája. Csakhogy a politikája sem kevésbé pornográf. Pillanatnyi élvezetért - politikai előnyért - képes sutba dobni erkölcsöt, bármilyen kipróbált kapcsolatot vagy hosszútávú érdeket. Első elnöki éve a hazugságok, aljas kis húzások és vagdalkozó twitter-üzenetek végeláthatatlan sora. Egy darabig lehetett arra hivatkozni, hogy nem volt felkészülve a feladatra, rossz tanácsadókkal vette körül magát, előbb-utóbb majd csak belejön az elnöki viselkedésbe. De nem jött bele, inkább a Fehér Házat tette kuplerájjá, ahol mindenki a másik haját húzza, miközben senkinek nincsenek morális skrupulusai, és bevállal minden pozitúrát, csak maradhasson.

Az amerikai alapító atyák csaknem két és fél évszázaddal ezelőtt az erkölcsre építették országukat. Meg lennének lepve, ha látnák kései utódjukat. Azt viszont alighanem széles mosollyal nyugtáznák, hogy az ország nem követi Trumpot a züllésbe, hanem ellenáll, működnek az elnöki hatalom fékei és ellensúlyai. Lám, mit tesz egy jól megírt és komolyan vett alkotmány!

Horváth Gábor