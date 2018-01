Pillantás a kilencedikről - Utánpótlás válogatott

Vajon mi lehet a dolga egy miniszteri biztosnak? Milyen jogosítványokkal lehet felruházva, különösen, ami a pénzköltést illeti? És ha az illetőt Kerényi Imrének hívják?

Csak azért kérdezem, mert a pénzek elköltésében már akkor is erősnek mutatkozott a hajdani rendező, amikor még nem rendelkezett ilyen megtisztelő titulussal. Feltehetően amikor átváltott a Fideszre, megérezte, hogy ott van lehetőség az ilyesmire, Orbántól nem állnak messze a kócsagtollas megoldások. Nem véletlenül volt színházi ember; érti és tudja a karaktereket, felméri a partnert, annak képességeit, ízlésvilágát. Orbánnál is bemérte, hogy nála a magyarkodás, a nemzeti büszkeség nem a kerti törpéknél kezdődik, magasabb a szint - valahol a Fehérvári huszárok környékén. Ezért állt elő olyan ötletekkel, amelyek a miniszterelnököt megfogják, és ami őt érdekli, arra nem sajnálja a (köz)pénzt.

Elindult Kerényi az Alaptörvény asztalával – mára szétrohadt az összes -, aztán folytatta ugyanezen műalkotás díszkötéses kiadásával, majd előállt a kinyílott pitypanggal, az azóta is – gondolom jól – élő Magyar Krónikával. És persze ne felejtsük ki a sorból a 96 kötetesre tervezett Nemzeti Könyvtár sorozatot, amelybe Bayer Zsolt mellett még Krúdy is belefért. Ne legyen kétségünk, valamennyi igen-igen költséges passzió, és persze teljesen feleslegesek is, de nem is ígérte senki, hogy akár miniszteri biztosként, akár más minőségben Kerényi majd értelmes ötletekkel áll elő. Nem ez volt a cél, bár azt nem tudnám megmondani, hogy pontosan mi.

Mint ahogy most sem, amikor a keresztény ihletettségű ifjúsági tábor ideájával állt elő. Az ötletet Orbán legott megvásárolta, feltehetően elég volt előtte megemlíteni néhány kulcsszót, szólni például a tehetséges keresztény gyerekekről, a magyarságot erősítő programról, a miniszter- és polgármester-csemeték bevonásáról, és már indult is a pénz a helyszínt biztosító önkormányzat felé. A kormánynak az egész potom félmilliárdjába kerül, a többit Kerényi összeszedi. Merjenek csak a kiválasztott Fidesz-vezetők nem befizetni 250 ezer forintot azért, hogy gyerekeiket a jövő elitjében láthassák, vagy merjék az egyházak megkockáztatni azon javak elvesztését, amelyekkel a kormány jutalmazza őket.

Muszlim, buddhista, netán zsidó gyerek persze oda nem mehet. Hogy a szűrést miként végzi el Kerényi, nem tudom, bár lehet, hogy rendelkezik olyan tudással, amely az írás alapján is képes meghatározni, ki melyik felekezethez tartozik. Merthogy a szülők csak kézzel írott jelentkezéssel kandidálhatnak a kéthetes táborra, amit maga az ötletgazda bírál el. De ne legyünk igazságtalanok, Kerényi a szegényebb keresztényekre is gondolt: húszan közülük ingyen juthatnak hozzá a rendkívüli lehetőséghez.

Ki tudja, akár még közülük is kikerülhet a jövő miniszterelnöke, házelnöke, köztársasági elnöke. Vagy ha erre nincs is esélyük, egyszer majd elmesélhetik, hogy együtt táboroztak velük. És a vasútállomás felé bandukolva láthatták azt is, miként viszik el társaikat a Mercedesek, Audik. Még integettek is nekik.

Németh Péter