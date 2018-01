Üldözi a műkereskedőt az orosz milliárdos

A Leonardo da Vinci festményét rekordáron eladó Dmitrij Ribolovljev orosz oligarcha azzal vádolja Yves Bouvier svájci műkereskedőt, hogy összesen egymilliárd dollárral árazta túl a neki eladott képeket. A 2015 óta húzódó ügybe a milliárdos az egyik legtekintélyesebb brit aukciósházat, a Sotheby’s-t is bele akarja keverni, írta a The Telegraph.

Ribolovljev, aki 2014-ben a történelem legdrágább válásával került be a hírekbe miután feleségének 4,5 milliárd dollárt fizetett, focicsapaton kívül (AS Monaco) műtárgyakat is vásárol. Ribolovljev körülbelül 40 képet vett Bouvier-n keresztül, például Picasso-, Rothko-, Modigliani- és Monet-festményeket. A műkereskedő a képek harmadát a Sotheby’s-től szerezte, nem nyilvános árverésen, hanem privát eladásokon, de jóval alacsonyabb áron, mint amennyiért az oligarchának továbbadta. Az árak felpumpálásában pedig Ribolovljev szerint az aukciósház is közrejátszott. A probléma, hogy a felek máshogy értelmezik a műkereskedő szerepét: Ribolovljev azt állítja, Bouvier az ügynöke volt, neki vásárolt és így ugyanannyiért kellett volna adnia neki a képeket, mint amennyiért vette. Bouvier viszont azt állítja, ő nem a milliárdosnak dolgozott, hanem kereskedőként vette meg, majd profitra számítva adta tovább a műtárgyakat. Az aukciósház pedig azt mondja, nekik ehhez az egészhez semmi közük és Ribolovljevnek a Sotheby’s belekeverésével hátsó szándéka van. Az orosz oligarcha már Franciaországban, Szingapúrban és Monacóban megpróbálta megvádolni a műkereskedőt, most pedig egy New York-i bíróság (az aukciósház székhelye ott van) úgy döntött, az aukciósház és a műkereskedőt érintő titkos, értékbecslésről szóló dokumentumokat fel lehet használni a brit bíróságon is.

Más megvilágításba helyezi a vádakat és a túlárazás fogalmát, hogy Ribolovljev legutóbb Leonardo da Vinci Salvator Mundi képét adta el a Christie’s árverésén rekordösszegért, 450 millió dollárért (a vevő állítólag egy közvetítő útján Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös volt). A milliárdos ezt is Bouvier-től vette 127 millió dollárért, a műkereskedő pedig állítólag a Sotheby’s-től vásárolta 80 millió dollárért.

U.Cs.