Travellina - Világjárás felelősséggel

Eddig 116 országban járt Kisgyörgy Éva blogger. Az Eötvös10-ben tartott előadásán beszélt alaszkai kalandjairól és adott tanácsokat az otthonülést megunóknak is.

- Hova mész?

- Világgá!

Ez a cinizmust sem nélkülöző párbeszéd a mi háztartásunkban elég gyakori. A válaszadó minden esetben arra utal: ugyan, hova menne messzebb, mint az utca túloldalán lévő pékség? Ám, ha Kisgyörgy Évának teszi fel valaki ezt a kérdést és ő válaszol így, már egyáltalán nem lehet biztos benne a kérdező, hogy Travellina viccelődik, és pár óra múlva nem egy másik kontinensről jelentkezik. Márpedig az ezúttal alaszkai útjáról előadást tartó közgazdász gyakran vág neki a nagyvilágnak. Megteheti, mert idejét nem viszi el teljes munkaidős állás és korábban felhalmozott annyi tartalékot, amely biztonságot nyújt. De hiba azt gondolni, hogy nagy vagyonokra van szükség ahhoz, hogy valaki eljusson távoli tájakra. Kisgyörgy Éva aprólékosan tervezi meg minden útját és ennek köszönhetően rendszerint sikerül minimálisra faragnia a költségeket. Repülőjegyet például nem az erre kifejlesztett keresőoldalakon keresztül vesz, hanem maga jár utána a légitársaságok akcióinak vagy annak, hogy átszállással olcsóbban tud-e eljutni valahova.

Szállást pedig nem egyszer gyakorlatilag ingyen szerez magának: a Magyarországon még nem elterjedt lakáscserével olyan utazni vágyók keresik egymást az interneten, akik a világ egy másik pontján szeretnék tölteni szabadságukat és ez idő alatt nem hotelben szállnának meg, hanem valakinek a lakásában. Cserébe pedig felajánlják a sajátjukat ugyanilyen célra. „Előfordult, hogy a pici budapesti lakásom háromszobás, Central Park mellettire cseréltem New Yorkban. A cserepartnerem pedig egyáltalán nem volt elégedetlen. Odáig volt az izgalomtól, hogy alig több mint 30 négyzetméteren lakhat majd” – mondta Éva. Nem csalódott, aki azért ült be előadására, hogy meglepő élményeiről, praktikáiról halljon.

Noha a bloggerek térhódítása vitathatatlan, barangolásait ő is elsősorban útikönyvek segítségével tervezi, szerinte az övéhez hasonló internetes élménybeszámolók nem helyettesíthetik mindenben a már bevált tájékoztatókat. Mivel az évek során rengeteg tapasztalatot szerzett – Travellina nevű blogját 1996-ban kezdte el írni, amikor itthon még az internet is ismeretlen fogalom volt – úgy döntött, ezeket könyvben is összefoglalja. Ebben részletes tanácsokat ad arról, hogyan érdemes nekiállni egy utazás megtervezésének, a papírmunkától az étkezésen át a betegségek elkerüléséig és az ideális szuvenírek beszerzéséig.

Előadása közben lenyűgöző képeket vetített az alaszkai tájakról, beszélt az ott élők kedvességéről és végig érezni lehetett, hogy mind az interneten őt követőknek, mind az éppen előadását figyelőknek többet szeretne adni egyszerű élménybeszámolóknál. „Rengeteg szépségápolással és utazással foglalkozó blog van. Sok blogger pénzt akar szerezni a tevékenységéből, de nekem ez nem célom” – utal a manapság gombaként szaporodó ilyen-olyan blogokra és YouTube-csatornákra. Kisgyörgy Éva komoly elvárásokat támaszt saját maga felé amiatt, hogy több ezren követik a bejegyzéseit. "Nagy felelősségem van az írásaimmal kapcsolatban. Fontosnak tartom, hogy körültekintő tanácsokat adjak, például arra vonatkozóan, hogyan illik fotózni a helyieket vagy épp az utasbiztosítás szükségességéről." Olvasói pedig – a kommentek tanúsága szerint – gyakran kifejezetten az ő leírásai alapján szervezik meg saját nyaralásukat.

Beszélt arról is, mennyire károsnak tartja az olyan programokat, amelyek állatokat nem természetes környezetükben mutatnak be és akár egy-egy képet is lehet készíteni velük, ahogy simogatják, babusgatják őket a jókedvű utazók – csak éppen tudjuk jól, hogy ez az állatoknak a legritkábban jelent hasonló örömet. „Korábban én is részt vettem ilyeneken, de ma már nagyon bánom” – fogalmazza meg talán egyetlen olyan élményét utazásairól, amelyre rossz szájízzel emlékszik vissza.

Hogy ritkán érik rossz tapasztalatok, részben ő is a szerencsének tulajdonítja, hiszen mindig egyedül utazik, ami rejt magában veszélyeket. Azért hozzáteszi, hogy a világ bármely pontján lehet tudni, melyek azok az utcák, amiket inkább elkerülni kell, mint meglátogatni. Előadása végén világutazóhoz méltón búcsúzott: „sietek, mert holnap reggel indulok Floridába, és még össze sem pakoltam!”

Névjegy Az ország legismertebb utazóbloggere. 1966-ban született, közgazdász végzettségű. Több multicégnél dolgozott, utolsó munkahelyét 2011-ben hagyta ott, azóta lakáskiadásból, cikkírásból és spórolt pénzéből finanszírozza utazásait. Blogját, a travellina.hu-t a Facebookon több mint 20 ezren követik.







Galavits Patrik írása a Népszavának