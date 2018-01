Kósa édesanyja: kérdezze a fiamat!

Robotüzemmódra kapcsolt Kósa Lajos tárca nélküli miniszter, amikor arról érdeklődtünk: miért állította azt a Magyar Nemzetnek az édesanyja, hogy miniszter fia illetékes nyilatkozni az ő sertéstelepe ügyeiben, ha egyszer ő maga korábban kijelentette a sajtónak, „édesanyja nem strómanja senkinek". Kósa elmondta: szülei régóta gazdálkodnak, így édesanyja saját jogán társult be egy mezőgazdasági vállalkozásba, ahol – mint azt megírtuk – egy mátészalkai sertéstelep résztulajdonával is gazdagabb lett. Ráadásul a céget idősebb Kósáné érkezése után nem sokkal 123 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatással tömte ki az állam. „Nem közszereplő magánemberek magánügyleteivel kapcsolatban nem tudok és nem is lenne helyes nyilatkoznom” - ismételte meg a miniszter munkatársán keresztül lapunknak ugyanazt az egy mondatot, amit már többször is felmondott, ha szóba került a családtagjai fura gazdagodása.

Hozzá képest valamivel beszédesebb volt idősebb Kósa Lajosné a Magyar Nemzet munkatársának. Bár a miniszter sertéstelep-tulajdonos édesanyja előbb azzal viccelte el a kérdést, hogy neki nincs is semmiféle sertéstelepe. Majd: „tudja mit? Megvettem a fél megyét!” – ütötte el a gazdagodását firtató újságírói kérdés élét. Végül azonban azt is elmondta, hogy a sertéstelepes vállalkozásáról a fia tud beszélni.

Ennek ideje is lenne, mert Kósa Lajos miniszter máig nem tudott életszerű, részletes magyarázatot adni arra, hogy családtagjai miből vásárolnak cégeket.

Mint megírtuk, a politikus felesége mindössze 6 millió forintért kapott meg egy korábban 139 milliós eszközállományú céget. Kósa szerint a céget súlyos adósságállomány terhelte az eladáskor, azonban ennek a cégpapírokban még nincs nyoma, a miniszter pedig nem volt hajlandó bizonyítani az állítását. De Kósa Lajos ugyanígy hallgatag maradt olyan apróságokról, hogy idős édesanyja tulajdonszerzése után pontosan honnan került 47 millió forintnyi friss tőke a sertéstelepes cégbe. Hogy még kerekebb legyen a történet: Kósa felesége cégvásárlásánál az eladó, az édesanyjáénál pedig az ügyintéző ugyanaz a iskolaszövetkezeti vezető, Fiák István ügyvéd volt, akivel - mint azt a miniszter elmondta - közösen dolgoztak egy sor, szektort érintő törvénymódosításon. Amikor ennek az összeférhetetlenségéről kérdeztük a politikust, Kósa leszögezte: a két dolog között nincs összefüggés, az általa benyújtott, Fiák-vezette iskolaszövetkezeteket tömörítő szövetség által is támogatott törvények pedig a "közjót" szolgálták.

