Sánchez lehet Beckham és Ronaldo örököse

Igazán nagy rangadó nélkül folytatódik a négy nagy európai labdarúgó-bajnokság, az angol, a német, a spanyol és az olasz pontvadászat, ám az említett ligák így is bőven szolgáltatnak beszédtémát ezekben a napokban. Aktuálisan a szinte percről percre frissülő átigazolási hírekkel.

Jól értesült olasz források szerint az angol bajnoki címvédő Chelsea például még a télen megszerezné a Roma két futballistáját, Edin Dzekót és Emerson Palmierit. Talján lapok állítják, hogy az 50 millió euró mellett Michy Batshuayi kölcsönadása is az üzlet részét képezné, a Roma azonban állítólag 15 millióval többet szeretne kapni a bosnyák támadóért és a brazil balhátvédért.

Nevezettek Londonba költözésénél is nagyobb "durranás" volna, ha Alexis Sánchez Anglia fővárosából Manchesterbe költözne, ám ez talán már több is, mint lehetőség: az interneten tegnap terjedő fotók szerint egy helyi sportboltban már kaphatók a 7-es számmal ellátott, Alexis feliratú Manchester United mezek. Brit sajtóhírek szerint az üzlet részeként, mintegy cserébe Arsenal-szerelést öltő Henrih Mhitarjan már el is búcsúzott a United játékosaitól a csapat pénteki edzését követően. Minden jel arra utal, hogy Sánchez hamarosan magára öltheti a korábban David Beckham vagy Cristiano Ronaldo által is viselt számmal ellátott trikót...

Persze, vannak ügyek, melyeket szeretnek rövid úton lezárni a csapatok.

A spanyol listavezető FC Barcelona például Gerard Piqué csütörtöki szerződéshosszabbítása után pénteken – ugyancsak 2022-ig - megállapodott egy másik alapemberével, Sergi Robertóval is, így tehát újabb saját nevelésű futballista kötelezte el magát hosszabb távon a katalánok mellett.

Folytatás ma és holnap a stadionokban – és persze az átigazolási piacon is.

Az érdekesebb hétvégi közvetítések

Szombat

Brighton–Chelsea (13.30, tv: Spíler Tv)

Burnley–Manchester United (16.00, tv: Spíler Tv)

Manchester City–Newcastle United (18.30, tv: Spíler Tv)

Atlético Madrid–Girona (16.15, tv: Sport1)

Vasárnap

Bayern München–Werder Bremen (15.30, tv: Eurosport2)

Real Madrid–Deportivo La Coruna (16.15, tv: Sport1)

Real Betis–Barcelona (20.45, tv: Sport2)

Internazionale–Roma (20.45, tv: Digi Sport1)

H. Sz.