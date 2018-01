Ujhelyi: kérdés az 1300-ról

Ujhelyi István EP képviselő közleménye.

Kérdéssel fordultam Jean-Claude Junckerhez az Európai Bizottság elnökéhez, hogy megtudjam, a magyar kormány értesítette-e az Európai Bizottságot arról az 1300 menekültről, akiket 2017-ben befogadott.



A levélben nem elemeztem a magyar kormány kezdetektől tanúsított hozzáállását a menekültekhez, hiszen azzal Európa vezetői tökéletesen tisztában vannak, és naprakész információval rendelkeznek.



Ugyanakkor emlékeztettem Juncker elnök urat, hogy a magyar kormány a menekültek befogadásának ellenzésére alapozza a Brüsszel ellenes szabadságharcát. Ezért is keltett nagy feltűnést Altusz Kristóf, a Külügyminisztérium helyettes államtitkárának interjúja a Times of Malta című folyóiratban, amelyben azt nyilatkozta, hogy csak tavaly több mint 1300 menekültet fogadott be Magyarország.



Amennyiben beigazolódik, hogy az Orbán-kormány titokban 1300 menekültet fogadott be, újabb bizonyítékunk lesz arról, hogy hazudott, emellett tudatosan félrevezette és szándékosan hergelte a magyar választópolgárokat Brüsszel és a menekültek ellen.

Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője