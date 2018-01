Bróker Marcsi követői

Már az ókori bölcsek is ismerték a meggazdagodás aranyszabályait, amelyek közül kétségtelenül a legkevésbé fáradságos, ha gazdag családba születünk, esetleg házasodunk. Küzdelmesebb módszer, ha karrierépítés révén akarunk vagyonossá válni, a legkockázatosabb pedig a törvénytelen, de nálunk hallgatólagosan elfogadott erkölcstelen vagyonosodás, példának okáért a burjánzó korrupció.

A vagyonosodás speciális formáját követik ugyanakkor a pénzügyi tehetségek, illetve a belőlük élők is. A látványos, egyúttal kényelmes vagyonosodás útját járják viszont azok a gazdagok - bár ők nem mindig fedik fel a kilétüket -, akik láthatóan inkább a szerencse kegyeltjei. Végül azokról is megemlékezhetünk, akik apró lépésekkel - a pénzügyekben megszerzett tájékozottságukra építve - hoznak eredményesnek minősülő döntéseket. A saját tapasztalatokat azonban érdemben pótolhatják az erre hivatott tanácsadók, szakértők is.

E legutolsó csoportot akarják időről időre kijátszani azok, akik a befektetők védelmét szolgáló, szigorú szabályokon átgázolva újabb és újabb trükkökkel igyekeznek e befektetők zsebéből a pénzt kicsalni. A hitelesség látszatát keltve legutóbb közel száz celebet állítottak csatasorba, hogy alátámasszák egy felettébb kockázatosnak tűnő konstrukció törvényes voltát. Természetesen mit sem törődnek azzal, hogy a jegybank már tavaly megbüntette, feljelentette őket, zavaros ügyleteiket ma is rendületlenül folytatják.

Mielőtt valaki úgy döntene, hogy enged a csábításnak, és nagy nehezen összegyűjtött pénzét átutalja ennek a társulatnak, azt ajánljuk, kísérje figyelemmel a karcagi "Bróker Marcsi" most folyó bírósági tárgyalását. Mintha a jövőbe pillantana általa.

Bonta Miklós