Csepeli csapda

Ha már egyszer támogatták, sőt tavaly még fel is kérték Szabó Szabolcsot, hogy vállalja el újra, akkor most miért nem bíznak benne? Miért erőltetik Bangónét? Semmi kötődése nincs a csepeli körzethez, és én sem szavaznék soha „ejtőernyős” jelöltre a saját körzetemben. Csaknem biztos vereség volna. Egy nagyon aktív, értelmes és agilis képviselőnőt vesztenének, ahogyan ez megtörtént Demeter Mártával is. Az MSZP-ben elnyomták, aztán egyszer csak egy másik pártban láttuk csillogni. Ezt akarják Bangónéval is?

Deák Miklós