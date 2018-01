Új Mohács jön?

A külső körülmények most kedveznének a kormány leváltására: az Európai Unió végre érdemben vizsgálja a magyar viszonyokat, az Orbán kormány - és nem Magyarország - azt kapja, amit megérdemel. Orbánék már rászolgáltak a 7. cikkely alkalmazására, hiszen hatalomra kerülésük óta tudatosan szegik meg az uniós tagsággal vállalt kötelezettségeket, bomlasztják az Uniót. Orbán tagadja a politikai korrektséget, az alapvető alkotmányos jogokat nap mint nap sárba tapossa. Ha a demokratikus ellenzék most sem hallja meg az "ébresztő óra" csörgését, ha most sem fognak össze és lépnek fel egységes blokként a Fidesz ellen, akkor az isten irgalmazzon nekik is, a szerencsétlen magyar népnek is! A XXI. századi "mohácsi vész" felé tartunk!

dr. Oláh Tibor