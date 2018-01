Rangfosztás, elbocsátás

Megfosztották rangjától, így a büntetés-végrehajtás állományából is eltávolítják a kaposvári Somogy megyei börtön parancsnokát.

A Fővárosi Törvényszék katonai tanácsa hivatali visszaélésben találta bűnösnek N. István ezredest, a kaposvári Somogy megyei börtön parancsnokát, aki a vád szerint személyes okokból akadályozta meg, hogy az egyik rab dolgozhasson a fegyintézetben.

Az előzetes letartóztatásban tartott férfi élete nagy részét szinte folyamatosan börtönben töltötte, ahol, miután a szabad világban nem voltak rokonai, ismerősei, jól is érezte magát. Miután nem számíthatott senkire, mindenképpen dolgozni akart, hogy valami kis bevételre szert tegyen. Két évvel ezelőtti szabadulásakor megígérte a somogyi börtönparancsnoknak, hogy jelentkezik egy rehabilitációs otthonban, ám végül nem kereste fel az intézetet, hanem újabb bűncselekményt követett el, s ekkor került előzetesbe. Kérvényezte, hadd dolgozzon, az illetékes bizottság ezt engedélyezte is számára, ám amikor N. István meglátta, hogy takarít, utasította a bizottság vezetőjét, egy alezredest, hogy nem foglalkoztathatják a férfit, s más fórumokon meg is indokolta tettét: haragudott rá, mert nem ment el az otthonba.

Az ügyészség szerint ezzel a parancsnok hivatali visszaélést követett el, s noha a vádlott tagadta az ellene felhozottakat, s a névtelen feljelentést rágalomnak minősítette, a bíróság a vádhatósággal értett egyet, s megállapította, N. István meg akarta leckéztetni a férfit, ráadásul egy fogvatartása miatt jogaiban korlátozott, kiszolgáltatott emberrel tette mindezt, nem mellékesen parancsnokként.

A bíróság a börtönparancsnokot 600 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, emellett megfosztotta rangjától, ami elvileg automatikus elbocsátást jelent. Az ügyészség elfogadta a verdiktet, a vádlott felmentésért fellebbezett.

N. István 2007-ben került a kaposvári börtön parancsnoki székébe, elődjét egy – szintén elmarasztalással végződött – rabhaláleset miatt váltották le.

V. A.