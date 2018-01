Ráfér a munka a kispestiekre

A kényelmesebbre vett őszi idény után komoly célokkal várja a tavaszt a Budapest Honvéd labdarúgócsapata: a kapus Gróf Dávid még a címvédésről sem tett le.

Tizenhárom pont.

Nem kevés, de ennyi a negyedikként telelő bajnokcsapat hátránya az NB I-ben listavezető Ferencváros, 10 pedig a második helyezett Videoton mögött 19 játéknap után.

A jelenleg harmadik Debrecen ugyanakkor bőven látótávolságon belül, egy sikerre, háromegységnyire található a Honvédtól, amely a Magyar Kupában is versenyben van még. Nem reménytelen tehát a klubvezetés által megfogalmazott cél elérése, amely bevallottan a nemzetközi kupaselejtezős szereplést garantáló pozíciót célozza meg.

„Bajnokcsapatként nem is lehet más a célunk, minthogy az első helyért menjünk” – nyilatkozta a Népszavának a kispestiek alapemberének számító Gróf. – Az ősszel ugyan elvesztegettünk néhány pontot, de ennek ellenére is az a minimum, hogy a dobogón végezzünk majd – tette hozzá a kapuvédő, aki figyelmeztetett: a hazai bajnokság február végi idényrajtján a Honvéd előbb az FTC-vel, majd egy héttel később a Videotonnal játszik, elvben tehát könnyen csökkenthető a tetemesnek tűnő differencia. Mégsem csupán a felzárkózás az egyetlen céljuk a kispestieknek.

„A tavalyi bajnoki cím után az idén mindenképpen szeretnénk megnyerni a Magyar Kupát. Ott vagyunk a legjobb 16 között, ráadásul a Videoton és a Ferencváros sincs már versenyben. Lehet, hogy az ideihez hasonló lehetőségünk nem lesz a következő években” – fejtegette a válogatottnál is számításba vett Gróf.

A nagy célokat már nem a tavalyi sikerkovács, a klub számára 24 év elteltével aranyérmet nyerő Marco Rossi, s nem is az olasz tréner után kinevezett, majd az őszi idény végén dicstelenül távozó holland, Erik van der Meer irányításával érheti el a Honvéd, amelynek felkészítéséért januártól a szakmai munkát korábban két ciklusban is irányító, egyébként keménykezű edző hírében álló Supka Attila felel. Az első, 2006 és 2008 között íródó kispesti időszakának második évében a Honvéddal kupát nyerő 55 éves szakvezető – igaz, csak felkészülési találkozókon – szombaton debütált harmadjára is a kispestiek kispadján, csapata 3-1-re verte a Dorog, majd 3-2-re a szintén másodosztályú Csákvár együttesét.

„Az biztos, hogy Supka Attila keményen megköveteli a munkát. Persze, minden edző mást kíván meg a csapatától, ehhez nyilván a játékosoknak is alkalmazkodni kell, de a mi esetünkben a kerettagok többsége régóta élvonalbeli futballista, így hozzászoktunk, hogy az edzőváltás bármikor része lehet a játéknak, ezért sem visel meg minket, hogy egy év alatt a harmadik trénerrel dolgozunk” – felelte lapunk érdeklődésére a kapus, aki szerint a felkészülés heteiben rá is fér a rengeteg munka a csapatra. – Talán kissé kényelmesebbre vettük az őszt, miután bajnokok lettünk, úgyhogy most úgy érzem, ez az, ami kell nekünk. Szerintem a Dorog és a Csákvár elleni felkészülési meccsek elsőre rendben voltak, csak azt sajnálom kicsit, hogy nem sikerült kapott gól nélkül zárnunk. Hiszem, hogy az elvégzett munka eredményre vezet majd – mondta bizakodva a kapus.

A Honvéd felkészülése a héten egy rangadónak is beillő tesztmeccsel folytatódik, Grófék ugyanis szombaton a Fáy utcában lépnek pályára a Vasas ellen. Azt követően a bajnok megmérkőzik az MTK Budapesttel, illetve Törökországban egy koszovói, egy cseh, egy orosz és egy fehérorosz ellenféllel is, majd a Magyar Kupában és a Ferencváros ellen megkezdi a tavaszi futballidényt.

Amelyben a játékosok és a szurkolók várakozásai alapján nem lesz kevesebb öröm, mint a tavalyiban.

Télen is eredményesek Az NB I góllövőlistáját 13 találattal vezető FTC-játékos, Varga Roland csapata szombati, 4-0-ra megnyert szekszárdi edzőmérkőzésén volt eredményes, a Vargától jelenleg két góllal lemaradó Honvéd-támadó, Davide Lanzafame és a szintén kispesti – tavalyi gólkirály –, Eppel Márton pedig a Dorog elleni találkozón talált a kapuba. A Vasas 8-0-ra verte a harmadosztályú Vecsést – köszönhetően a két gólt szerző új igazolásnak, a Videotontól szerződtetett Barczi Dávidnak.

Hatos Szabolcs