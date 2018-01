Australian Open - Fucsovics Federer ellen

Fucsovics Márton eddig megállíthatatlan volt az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, ahol a nyolcaddöntőben korábbi edzőpartnere, a tizenkilencszeres Grand Slam-tornagyőztes svájci Roger Federer vár rá.

Nagyon fordult Fucsovics Mártonnal a világ, aki az idei szenzációs szereplés alapköveit 2015 decemberben kezdte el lerakni - bár ezt talán még ő sem gondolta akkor -, amikor Sávolt Attila lett az edzője, aki szintén volt az első száz között a világranglistán.

Az új tréner kőkemény tréningeket tartott, az alapoktól, a lábmunkától kezdte Fucsovics "összerakását", a játékos pedig rettenetesen szenvedett, mert olyan terhelést kapott, amiben korábban sosem volt része. Többször voltak nagyon komoly vitáik, veszekedéseik, de a páros szerencsére folytatta a munkát, és miután sikerült összerakni Fucsovics erőnlétét, technikáját, jöhetett a taktika. 2016-ban egy térdsérülés ugyan megtörte a lendületet, de húsz versenyen akkor is sikerült elindulnia, és életében először főtáblás volt egy Grand Slam-tornán, a US Openen. A sérülést nyolc hónap alatt sikerült teljesen kikezelni (tavaly áprilisra múlt el), de még ilyen állapotban is teljesült a nagy álom, Fucsovics bekerült az első százba a világranglistán. (Jelenleg a 80. helyet foglalja el, de az Australian Open után eddigi szereplésének köszönhetően várhatóan bent lesz az első hetven között.) A folyamatosan javuló eredmények minden kétséget kizáróan igazolták, hogy a magyar játékos jó úton halad, aki előbb egyre magabiztosabban győzte le a nála gyengébb ellenfeleket, majd mind gyakrabban játszott szorosabb meccseket erősebb riválisokkal.

Az áttörés 2017-ben jött el, amikor két tornát is nyert - Vicenzában kemény borításon, Ilkeyben füvön - (ezt megelőzően 2013-ban győzött), és a Davis Kupában a világranglistán top40-es teniszezőket vert meg a szlovákok és oroszok elleni találkozókon, döntő érdemeket szerezve a Világcsoportba jutásban.

A 35 éves svájci teniszlegenda ellen természetesen nem Fucsovics az esélyes. Annak azonban mindenképpen van üzenetértéke, hogy Federer már háromszor kérte fel edzőpartnernek a magyar teniszezőt: először még 2013-ban az ATP-világbajnokság idején, majd tavaly júniusban Stuttgartban, augusztusban pedig Zürichben gyakoroltak együtt. Játszottak egymással már edzőmérkőzést is, amit a 19-szeres Grand Slam-győztes Federer nyert meg 6:2, 6:4, 7:5-re.

Ma élesben is összecsapnak egymással a nyolcaddöntőben. A találkozó pontos kezdési időpontja megjósolhatatlan, Fucsovicsék mérkőzése előtt két női nyolcaddöntőt rendeznek, melyek közül az első magyar idő szerint hétfő hajnalban 1-kor kezdődik. Várhatóan 4-6 között következik a magyar teniszező a svájci fenomén ellen.

Volt wimbledoni bajnok is Fucsovics Márton 2010-ben megnyerte a juniorok versenyét egyéniben Wimbledonban, úgy, hogy tizenharmadik kiemeltként egyetlen játszmát sem veszített, sikerének köszönhetően vezette a junior világranglistát is. Mivel 2011 februárjában betöltötte a 19. évét, nem indulhatott több korosztályos viadalon, a felnőttek között egy világranglista-ponttal, az 1432. helyen kezdte el szereplését. Az volt a célja, hogy az évet a legjobb száz között zárja a világranglistán, de erre nem volt esélye, mert a felnőttek között nem jöttek maguktól a sikerek, ugyanebben az évben nyáron a Davis Kupa-csapatból is kikerült, mert az edzések helyett az éjszakai szórakozóhelyeket látogatta. Fucsovics a visszavonuláson is elgondolkozott. Bár nem hagyta abba a teniszt, az igazi visszatérés 2013-ban jött el, amikor a világranglistán bekerült az első kétszáz közé.

Bernau Péter