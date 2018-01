Jegyeket, de hogyan?

Percek alatt elkelt koncertjegyek, kígyózó sor a színház előtt – ismerős? Hogyan jussunk belépőhöz, amikor lehetetlen küldetésnek tűnik?

„Az idősebb korosztály tagjai szeretnek időben tervezni, ezért bebiztosítva magukat előre vesznek jegyeket. A fiatalabbak spontánabbak, alkalmazkodva a folyton változó munkahelyi és a családi időbeosztáshoz, ezért mire feleszmélnek, gyakran elfogynak a jegyek” – mondja Erdődy Orsolya, a Budapesti Fesztiválzenekar ügyvezető igazgatóhelyettese. –„A fiatal felnőtteknek szóló, csak a Facebookon meghirdetett Midnight music produkciókra, figyelve a korosztály szokásaira tudatosan csak egy-két hónappal előbb kezdjük árusítani a belépőket.” A zenekar márciusban kezdi árusítani a szeptemberben kezdődő szezon bérleteit. A BFZ-barátok szólójegyeket vehetnek előbb a többieknél, és miután a kurrens koncertekre várólistát is vezetnek, érdemes megkeresni a zenekart telefonon vagy e-mailben. „A helyszíni meglepetés sem lehetetlen: sokan külföldről foglalnak jegyeket, velük előfordulhat, hogy mégsem tudnak eljönni, így néhány hely felszabadulhat.” Plusz előadások viszont nincsenek: „2-3 évre előre tervezzük az évadot, a nemzetközi sztárokkal kötött szerződésbe pedig nem fér bele újabb fellépések beiktatása.”

Amikor 2008 őszén két nap alatt fogytak el a 2009 márciusára meghirdetett AC/DC-koncert finoman szólva sem olcsó jegyei, új korszak kezdődött. Ez két dolgot jelzett: óriási igény van a nagy külföldi sztárok koncertjeire – és fizetőképes kereslet is van. Noha számos pop- és rockikon turnéja még manapság is megáll Bécsnél, a Budapestre érkezőknél szemfülesnek kell lennünk, ha be akarunk jutni a koncertre. Depeche Mode, Robbie Williams, Red Hot Chili Peppers, Bruno Mars – csak néhány név a teltházasok közül. A Metallicára órák alatt kapkodták el a jegyeket a Sportarénába. Rihanna Sziget-teltházat produkált néhány éve. A popzenei koncertjegyek fő beszerzési helye az internet: ha már lemaradtunk a hivatalos értékesítésről, kis szerencsével a közösségi oldalakon találhatunk olyat, aki mégsem tud elmenni a koncertre. Ticketswap.hu azért jött létre, hogy a felületén biztonságosan és korrekt áron lehessen belépőhöz jutni – a kereslet ugyanis megsokszorozta a jegyüzérek számát, gyakran horribilis összegekért hirdetik, mi több: hamisítják a tiketteket.

Az Ascher Tamás Háromszéken című darabbal Pintérék a KatonaJózsef Színház várólistás előadásai közé kerültek Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Katona József Színház legnépszerűbb előadásaira (A mi osztályunk, Top Dogs, az Ascher Tamás Háromszéken, a Nóra – karácsony Helmeréknél, a Nem vagyunk mi barbárok és a Részegek) már a széles közönséghez képest néhány napos elővásárlási joggal rendelkező pártoló tagság megvásárolja a jegyeket – mondja Gricz István, kommunikációs és értékesítési vezető. – Ha tehát valaki biztosra akar menni, sajnos nem minden esetben elég, ha 15-én (vagy ha 15-e hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanapon) a Katona weboldalán rajtra készen várakozik, esetleg nyitásra bemegy a színház pénztárába. A Katona ajánlása szerint ez a módszer ugyan az esetek többségében működik, mindig akadnak azonban olyan kurrens előadások és kiemelt időszakok, amelyek esetében teljes biztonsággal csak a pártoló tagság nyújtotta elővásárlás a megoldás a garantált jegyhez jutáshoz. Másfajta megoldást nyújt az állójegy intézménye: a Katonában a nyolcvanas évek óta működő, népszerű megoldással közvetlenül előadás előtt lehet bebocsáttatást nyerni. Így azok a nézők, akik nem feltétlenül ragaszkodnak a színházi szék nyújtotta komforthoz, esetleg nem tervezik el jó előre a színházi programjaikat, bejuthatnak akár a legnépszerűbb előadásokra is a Katonába, jelentősen olcsóbban.

A kultúrafogyasztók között terjedő hírek szerint a legreménytelenebb Budapesten a Pintér Béla Társulat egyes előadásaira bejutni. Az társulat jegyértékesítésével foglalkozó munkatársai erre azt mondták, egyes produkciókra, például a Titkainkra, tényleg előfordulhat, hogy sokat kell várni. Azok járnak jobban, akik feliratkoznak a színház hírlevélre, mert ők hamarabb látják, mikor van szabad jegy. Online egy-két órán belül elfogynak a belépők, de léteznek előjegyzési listák, sőt napi várólisták is. A Szkénében például párnajegyeket is lehet vásárolni. Egyébként a társulat a különböző játszóhelyein, vidéki és külföldi fellépésein 150 előadást tart, amelyre negyvenezer néző kíváncsi, már aki be is fér a termekbe.

Legendás, hogy aki nem kapcsol október elején a Magyar Állami Operaház Diótörője kapcsán, annak újabb egy évet kell várnia, hogy láthassa. Az intézmény kérésünkre elárulta: noha az Erkel Színház befogadóképessége kétszerese a felújítás alatt álló Operaházénak, így is teltházzal futott az év végi sorozat. Az évad kedvence az Álarcosbál volt – már szeptemberben is alig akadt rá jegy, de nehéz bejutni az interaktív gyerekprogramokra – Ringató, Hangszervarázs, Tütü!, stb. – is. Az Erkel nagy nézőtere megkönnyíti a helyzetet az előadások tekintetében, de nem árt résen lenni.

„A Madách Színház jegyértékesítése immár négy éve nagyon egyszerű és követhető: minden év májusában hirdetjük meg a következő évad zenés előadásokat tartalmazó műsorát – mondja Kósa Melinda, a teátrum sajtófőnöke. A legnagyobb sikerű előadásaik, amelyekre gyorsan elfogynak a jegyek: a Mamma Mia!, Mary Poppins, Az Operaház Fantomja és a Macskák.

A Vígszínház sajtóosztálya tájékoztatása szerint minden hónap első munkanapján délelőtt 10 órakor kezdik árusítani a két hónappal későbbi előadások jegyeit, mind online, mind az ismert jegyárusító pontjainkon, így a Vígszínház és Pesti Színház jegypénztáraiban, a szervezési irodában és az egyik bevásárlóközpontban található jegyárusító pultnál. Jelenleg a legnépszerűbb a Hamlet, a Háború és béke, a Pesti Színházban a Lóvá tett lovagok, a Mondjad, Atikám! és márciusi nagyszínpadi bemutató, az Egy éj a Paradicsomban című bohózat mellett természetesen A Pál utcai fiúk.

A Budapesti Fesztiválzenekar koncertjeire sokan külföldről foglalnak jegyet Fotó: Molnár Ádám

A Trafó Kortárs Művészetek Házában mostanában a TÁP Színház Szerb Antal Utas és holdvilág című regényéből készült produkciójára fogynak el 1-2 nap alatt a jegyek. Hírlevelüket 7-8 ezer embernek küldik, Facebook-oldalukon is posztolják az aktuális események hírét. A jegypénztár munkatársai a várakozókat személyes, névre szóló emailben értesítik.

A Müpa Hűségprogramjának tagjai akár olyan koncertekre is bebocsáttatást nyerhetnek, amelyek az egyszerű földi halandók számára már elérhetetlenek. A honlapon saját felhasználói oldalukra belépve az arany és platina tagsággal rendelkezők várólistára kerülnek, a felszabaduló jegyekről értesítik őket, illetve az évados jegyértékesítés előtt van elővásárlási lehetőség, és erre már ezüst szinttől van mód. Emellett a Müpa a Bartók Béla Nemzeti hangversenyterembe és a Fesztiválszínházba is elkülönít 500 forintos diákjegyeket, amelyek a harmadik emeletre szóló állójegyek, illetve a színház emeletére szólnak. Joyce Didonato, Bobby McFerrin, A népzene ünnepe, Eötvös Péter Senza Sangue című operája, Diana Damrau és Jonas Kaufmann estje – máris mind teltházasok. A Halott Pénz Akvárium-beli koncertjére két óra alatt kapkodták el a belépőket. Ez vélhetően magyar rekord.

„Trendváltozást tapasztalunk, manapság sok, végül teltházas koncert jegyeinek felét sem adjuk el egy héttel előbb. Sokan az utolsó napokban, hirtelen döntik el, hogy eljönnek a Zeneakadémiára, míg régebben jóval korábban elfogytak a belépők – mondja az eddigiekkel ellentétben Csonka András, a Zeneakadémia programigazgatója. Több terjesztővel is dolgoznak, ezért ha a cég oldalát látva úgy tűnik, hogy megtelt a ház, érdemes a többi jegyiroda (jegy.hu, ticketportal.hu, stb.) oldalát is megnézni, mert azokon még akadhat szabad hely. Csonka András, optimista: – A nemzetközi sztárok koncertjeire a legjobb és legdrágább jegyek fogynak el először, az olcsók árválkodnak csupán. És miután a Zeneakadémia is tart vissza helyeket az utolsó pillanatig, ráadásul szinte mindig előfordul, hogy valaki nem tud eljönni, vagy visszavált jegyet, mindig érdemes eljönni. Akkor is, amikor esélytelennek tűnik bejutni.”

Balogh Gyula, Csepelyi Adrienn, Hompola Krisztina