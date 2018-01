Török szárazföldi csapatok nyomultak be Szíriába

Súlyos nemzetközi konfliktust idézhet elő a török vezetés, amely a figyelmeztetés ellenére sem hagy fel az észak-szíriai kurd enklávé, Afrin ellen indított hadművelettel: miután szombaton török vadászgépek több mint száz célpontot bombáztak, vasárnap estére már szárazföldi csapatok is benyomultak a régióba.

Ankarában szombaton jelentették be, hogy megkezdődött az „Olajág” hadművelet, s ezzel kapcsolatban Recep Tayyip Erdogan elnök azt mondta, hogy céljuk a kurd „terrorista fenyegetés” felszámolása. „Senki se szóljon bele… Nyugatról haladva, lépésről-lépésre fogjuk megsemmisíteni a terrorfolyosót” – idézte a The New York Times az elnököt.

A hadművelet túlmutat a régiós feszültségeken, hiszen a fő célpontok a kurd Népvédelmi Egységek (YPG), és a főként kurdokból álló Szíriai Demokratikus Erők (SDF). Mindkét csoport az Egyesült Államok helyi szövetségese az Iszlám Állam (IS) elleni harcban. Washington már figyelmeztette Törökországot, hogy a hadművelettel destabilizálja a hét éves polgárháború miatt egyébként is romokban heverő Szíriát. A kérdés az, hogy Ankara megelégszik-e az enklávé megtisztításával, vagy az „Olajág” egy szélesebb kurdellenes akció kezdete-e.

Egyelőre nehéz felmérni, hogy pontosan mi történik az észak-szíriai Afrinban, hiszen a török és a kurd közlemények ellent mondanak egymásnak. Az Anadolu török állami hírügynökség vasárnap azt közölte, hogy szárazföldi csapataik a Szabad Szíriai Hadsereg (FSA) törökbarát tagjaival kiegészülve öt kilométerre benyomultak Szíriába, a kurd YPG szóvivője azonban bejelentette, hogy sikerült visszaverniük a törököket, akik így kénytelenek voltak visszavonulni.

A török kormányfő-helyettes Twitteren igyekezett biztosítani a szíriai vezetést és a nemzetközi közvéleményt arról, hogy amint a művelet elérte célját, kivonulnak a régióból, ám a nagy kérdés az, hogy valóban így tesznek-e. Hozzátette, hogy az akció nem a damaszkuszi kormány vagy a szíriai emberek, hanem az olyan csoportok ellen irányul, mint az YPG vagy a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK), amely ellen Ankara jó ideje harcot folytat, s terrorista szervezetnek nyilvánították Törökországban. Ankara úgy tekint az YPG-re, mint a PKK szövetségesére.

A török vezetés már hónapok óta azzal fenyegetőzik, hogy megtisztítja Afrint, valamint a 100 kilométerrel arrébb fekvő Manbidzsot a kurd harcosoktól – emlékeztetett a BBC szakértője. A fenyegetőzést azért követhették most tettek, mert az Egyesült Államok a közelmúltban bejelentette, hogy az Iszlám Állam visszatérése megakadályozása érdekében segít a kurd többségű Szíriai Demokratikus Erőknek (SDF) egy új határőrség felállításában. Erdogan azonban „terrorista hadseregnek” nevezte a határőrséget. A konfliktus kapcsán az SDF közleményben kérte Ankarát, hogy hagyjon fel az afrini hadművelettel, különben kénytelenek lesznek megvédeni magukat.