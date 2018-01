Orbán eltökélt és kegyetlen - A Freedom House jelenti

A Freedom House évről évre elkészíti Freedom in the World című elemzését a demokrácia helyzetéről, amelyben minden országot egy száz pontos skálán értékelnek. Magyarország évek óta folyamatosan romló értékelést kap, ezúttal 72 pontot. Ez az EU tagállamai között a legalacsonyabb. Az elemzés egyik készítőjével, Arch Puddingtonnal Galavits Patrik beszélgetett a Klubrádióban, néhány részletet idézünk a műsorból.

A Freedom House értékelései az utóbbi időben folyamatosan romló tendenciát mutatnak Magyarországon. Habár a szervezet skálája szerint még mindig „szabad” országnak számítunk, nem elképzelhetetlen, hogy jövőre már csak a „részben szabad” kategóriába esünk bele. A Freedom House elemzője szerint a Magyarországon kialakult helyzetért nem csak a kormány tehető felelőssé.

A.P.: Több komoly probléma is van Magyarországon. Ott van a miniszterelnök, aki ellenzék nélkül szeretné vezetni az országot. Ennek a célnak az eléréséhez pedig úgy vélem, meglehetősen közel került. Orbán Viktor még a 2010-es választások előtt kijelentette: nem akar két nagy pártot az országban, amelyek versenyeznek a hatalomért, hanem egy olyat látna szívesen, amelyik egyik választást nyeri a másik után. Azt gondolom, hogy a politikai rendszert sikerült úgy átalakítania, hogy ezt elérheti. A másik gond a rendkívül gyenge ellenzék – ez pedig már nem kizárólag Orbán Viktor sara. Az ellenzék széttöredezett, rengeteg párt alkotja, amelyek nem tudnak együttműködni egymással. Üzenetük sincs, amivel mozgósítani tudnák a szavazókat és nincs ötletük, hogyan működhetnének Orbán Viktor hatékony ellenzékeként. Ez a fő probléma: az ország vezetője eltökélt és sok szempontból kegyetlen, vele szemben pedig egy szervezetlen ellenzék áll, amely úgy érzi, eleve vesztes helyzetben van.

A Freedom House elemzője sokakhoz hasonlóan rámutatott: az áprilisi választás sem lesz éppen a demokrácia fáklyás ünnepe Magyarországon.

A.P.: Nyilván szépen megszámolják majd a szavazatokat, ebben nem lesz hiba. De ahogy én látom, az ellenzék megbénítása már elkezdődött. A Jobbikra kiszabott hatalmas ÁSZ-büntetést egy ilyen pártnak - amelynek a forrásai végesek és nincsenek a Fideszéhez mérhető oligarchakapcsolatai - kifizethetetlen. A kampányukat sem fogják tudni rendesen finanszírozni. Az ellenzéki pártokat nehéz helyzetbe hozzák: nem lesz könnyű nekik a médián keresztül eljuttatni az üzenetüket a választókhoz, vagy pénzhez jutniuk magyar támogatóktól. Ezért mondhatjuk már most azt, hogy a magyar választás nem lesz igazságos.

Nemcsak Magyarországon, szerte Európában nagy népszerűségre tettek szert olyan politikusok és pártok, amelyek Orbán Viktorhoz és a Fideszhez hasonlóan egyszerű, az emberek legalantasabb ösztöneire és félelmeire ható üzenetekkel hívják fel magukra a figyelmet. Arch Puddington azt mondja, Amerikában szomorúan nézik ezeket a fejleményeket.

A.P.: Azért vívtuk a hidegháborút a Szovjetunióval, mert azt akartuk, hogy Európa egy szabad és egységes kontinens legyen. Most meg azt látjuk, hogy a földrész megosztott, és egyre több problémája van a szabadsággal – nem mondom, hogy nem szabad, de vannak problémái. Ennek megvannak a jelei Magyarország mellett Lengyelországban, Szlovákiában és Csehországban is. Aztán ott van Franciaország, ahol egy populista párt már évek óta meghatározó tényezője a közéletnek. De a franciák jól kezelik a helyzetet, erős a demokráciájuk. A populistáknak joguk van hangoztatni a véleményüket, a kormányzat azonban demokratikus. Ugyanez a helyzet Németországban is. A populizmus Európában fontos téma lesz az elkövetkező időben, mert megosztó a menekült- és migrációs válság. Ugyanakkor ez is kevesebb problémát fog okozni a jövőben. Ez a legvalószínűbb, mert azt hiszem, a nyugati országok olyan korlátozásokat fognak bevezetni, amelyek megakadályozzák az emberek beáramlását. Nem hinném, hogy ez a legjobb megoldás, de szerintem ez fog történni, ezzel pedig a populisták nehéz helyzetbe fognak kerülni, mert nem lesz üzenetük, nem lesz, aki hallgasson rájuk.

