Ötven éves a legendás sorozat - Tutajos rendezi a Tüskevár folytatását

Ötven éve forgatták a legendás tévésorozatot, a Tüskevárt. Az ATV Heti Napló című műsorának stábja a filmbéli Tutajossal, azaz Seregi Zoltánnal együtt ment vissza a hajdani forgatási helyszínekre.

Seregi Zoltán maradt a szakmánál, csak nem színész lett, hanem rendező, ő a békéscsabai Jókai Színház igazgatója. Elárulta, hogy hamarosan megvalósulhat élete talán legnagyobb álma.

„A Téli berek, amit megírtam, ugyanúgy nyolc részes tévéfilm, mint a Tüskevár volt. Nem kellett senkinek. Kicsit már fel is adtam, de most úgy tűnik – nem akarom elkiabálni -, hogy most végre megvalósul, és megrendezhetem” – mesélte.

A részletekről még nem árulhatott el sokat, csak annyit, hogyha minden jól megy, jövőre el is kezdődhet a forgatás. Meg azt, hogy ki lesz Matula bácsi. „Reviczky Gábor az, aki a mai színészek közül a leghitelesebb Matula tud lenni” – mondta. Hogy ki játssza majd Tutajost, azt még senki sem tudja, ő sem.