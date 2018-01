„Megegyezést szeretnénk” - Visszalép az Együtt két jelöltje

A visszalépések egyoldalúak, de remélik, a gesztus nem marad viszonzatlan.

Szigetvári Viktor a Magyar Nemzetnek adott interjúban jelentette be, a párt jelöltjei visszalépnek az LMP két társelnöke, Szél Bernadett és Hadházy Ákos javára. Korábban már Pécsen is visszaléptek Meller Tamás független jelölt érdekében, és most Budakeszin és Szekszárdon az LMP-nek segít így az Együtt.

Ugyan ezek egyoldalú visszalépések, de Szigetvári arról is beszélt, bíznak benne, hogy a többi párt is lesz ilyen együttműködő. Szerinte ha például Berkecz Balázs, Baranyi Krisztina vagy Vajda Zoltán Együtt-politikusok javára is háttérbe húzódna a többi ellenzéki párt, könnyedén elkerülhető lenne egy újabb Fidesz-kétharmad.

Szigetvári azt is elmondta, visszalépnének akár az MSZP-s Hiller István vagy Burány Sándor javára is, de a Szegedi jelöltállításról is szívesen lemondanak, ha az MSZP meghagyja nekik Csepelt. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, „ az egyéni választókerületekben lehet leváltani Orbán Viktort”. Azt viszont továbbra is kizártnak tartja, hogy pártjának közös listája legyen az MSZP-vel vagy a DK-val.

A Jobbik sorsát ugyanakkor a választókra bízza az Együtt. Ők szegényellenes társadalompolitikájukkal és tisztázatlan orosz kapcsolataikkal nem hoznának változást a Fideszhez képest, mondta erről Szigetvári.