Eltűnhet a WC papír

Még nehéz elképzelni, de hamarosan WC-be épített zuhany és szárító válthatja fel a papírt - írja a Női Világ.

Sokan már régóta igyekeznek mellőzni a komoly kiadást jelentő és környezetszennyezést okozó papírt, a cikk szerint az ázsiai országokban egyre elterjedtebbé váló, WC-be épített zuhany lehet a nem is olyan távoli megoldás. A technológiát már egyre több, például németországi nyilvános mosdóban is kezdik bevezetni.

Szakemberek szerint a WC papír megszüntetése higiéniai és egészségügyi szempontból is indokolt, a víz kíméletesen, de hatékonyan tisztítja az intim testrészeket, ráadásul a vízsugár serkenti a vérkeringést, ami például aranyér esetén enyhíti a fájdalmat. A vizes tisztítás után jogosan merül fel a szárítás kérdése, ezért a zuhany mellett hőfúvásos szárítót is be kell építeni a WC-kbe. Az ilyen szerkezetek ára egyelőre nagyon magas, nagyjából 5000 euróba kerül, de a gyártók már dolgoznak az otthoni változatának elkészítésén is.